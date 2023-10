PAT * GESTIONE DOCUMENTALE: « AUTONOMIA – MEMORIA – DIGITALE, IL TRENTINO AL CONGRESSO DI ABU DHABI »

15.32 - lunedì 30 ottobre 2023

Autonomia, memoria e digitale: il Trentino al congresso di Abu Dhabi.I funzionari dell’Ufficio Beni archivistici della Provincia a confronto con gli esperti di tutto il mondo nell’appuntamento dedicato alle società della conoscenza.

Alcune migliaia di archivisti e di altri professionisti coinvolti nella gestione documentale si sono riuniti quest’anno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con provenienza da tutto il mondo, per discutere del ruolo degli archivi nella società contemporanea. Al congresso dell’International Council on Archives (ICA), dal 9 al 13 ottobre 2023, si è parlato in particolare del potere concreto delle memorie documentarie di arricchire le cosiddette ‘società della conoscenza’ (knowledge societies). Un confronto che ha visto anche la voce e l’esperienza del Trentino. Fruendo di un finanziamento dell’organizzatore, una rappresentanza dell’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale della Soprintendenza provinciale ha partecipato al convegno illustrando nel corso dei lavori un contributo dedicato alla costruzione della memoria storica di un ente mediante l’utilizzo delle fonti documentarie digitali.

Diversi i sottotemi affrontati al congresso, all’interno dei quali si sono articolati i contributi presentati dai congressisti: pace e tolleranza, le tecnologie emergenti, il ruolo della sostenibilità ambientale, gli elementi della fiducia e della prova in ambito documentale, accesso e memorie. Nella cornice di uno specifico Bursary Program i due funzionari dell’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale dell’UMST Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Provincia hanno illustrato il proprio contributo nell’ambito del focus ‘Accesso e memorie’.

L’intervento ha riguardato la questione della costruzione della memoria storica di un ente recente nel panorama istituzionale e archivistico italiano, quale è la Provincia autonoma di Trento, e le sfide poste dalla transizione alla modalità digitale della produzione dei documenti. È stata posta particolare attenzione sulla necessità di organizzare e valorizzare la quantità di informazioni nell’ambiente digitale, evitando il rischio di dispersione.

Partendo da queste premesse sono stati presentati i requisiti archivistici di base per un approccio relazionale riferito all’archivio digitale della Provincia, affinché il sistema informatico di gestione dei documenti (Protocollo Informatico Trentino – P.I.Tre.) possa essere arricchito nel tempo da importanti informazioni di contesto relative alle modifiche organizzative delle strutture e degli uffici della Provincia. Si tratta di un primo passo nel percorso di costruzione di una memoria storica digitale, che mira a migliorare e arricchire le informazioni a disposizione dei cittadini che in futuro consulteranno l’archivio digitale della Provincia.

Per informazioni sul congresso ICA 2023: link