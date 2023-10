PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « TEMPORALI E PIOGGE INTENSE IN ARRIVO, DA DOMANI 30 OTTOBRE »

17.26 - domenica 29 ottobre 2023

Maltempo: temporali e piogge intense in arrivo da domani Ancora pioggia sul Trentino, interessato dal passaggio di una perturbazione che domani sarà più intensa. La Protezione civile ha emesso un’ordinanza di allerta per richiedere prudenza e attenzione specialmente per domani pomeriggio quando le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o isolato temporale.

Le previsioni parlano di un valore totale fra i 50 e gli 80 millimetri pioggia, anche se localmente saranno possibili accumuli superiori a 120 millimetri. La quota neve è attesa inizialmente oltre 2800 metri circa, in calo fino a 2000 – 2200 metri a fine evento.

A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire da domani, lunedì 30 ottobre 2023, criticità dovute principalmente a: – erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi.