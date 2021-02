FONDAZIONE MEGALIZZI – FONDAZIONE CARITRO – COMMISSIONE EUROPEA *  PROGETTO AMBASCIATORI: « ON-LINE LA CALL PER TROVARE 30 PARTECIPANTI, PER PORTARE IL MESSAGGIO DI ANTONIO IN TUTTE LE SCUOLE »

Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi. Entra anche tu a far parte degli Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi per portare il messaggio di Antonio in tutte le scuole: essere cittadine e cittadini europei consapevoli, informati e dotati di senso critico.

Antonio Megalizzi è stato fondatore e caporedattore del format radiofonico Europhonica. Un “artigiano della parola” che sceglieva con cura i termini da utilizzare; sapeva quanto fossero importanti per trasmettere notizie corrette e comprensibili a tutti. Per questo, cercava sempre parole accattivanti e vere, semplici ma non banali, per affrontare temi seri con la giusta dose di ironia. Dopo l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018 in cui Antonio ha perso la vita, i suoi familiari e amici hanno deciso di creare la Fondazione per diffondere i suoi valori.

Per maggiori informazioni e per le procedure di iscrizione visitare la pagina dedicata sul portale della Fondazione Megalizzi:

*

Descrizione del progetto:

La finalità del progetto pilota, promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea a Milano e con il sostegno della Fondazione Caritro, consiste nella diffusione e nella promozione presso bambini, ragazzi e giovani adulti di informazioni riguardanti la storia, l’economia e le politiche delle istituzioni europee.

La proposta prevede di individuare e formare 30 tra studenti e studentesse universitari e neolaureati che andranno a ricoprire il ruolo di Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi presso scuole, associazioni e gruppi di giovani interessati attraverso cicli di interventi con lo scopo di presentare ed approfondire tematiche volte a rafforzare un’identità collettiva nazionale ed europea e sviluppare nuove forme di senso critico, civile ed etico della collettività. Gli Ambasciatori e le Ambasciatrici saranno formati su diverse discipline: dalla storia al funzionamento delle istituzioni europee, dall’impatto dell’Unione europea nella quotidianità all’analisi di fatti di attualità, dall’identificazione di buone pratiche giornalistiche ad approfondimenti sul mondo della comunicazione. Riceveranno così gli strumenti per organizzare attività di tipo laboratoriale a nome della Fondazione e avranno a disposizione materiali didattici inediti, elaborati in collaborazione con professionisti della formazione al fine di fornire i contenuti più adeguati e completi.

Ogni Ambasciatore e Ambasciatrice potrà esprimere la preferenza per interagire con giovani appartenenti ad una o più gruppi distinti per fasce di età:

• • •

La Fondazione Antonio Megalizzi provvederà, in base ai criteri definiti nella call e alle preferenze espresse, ad assegnare ad ogni partecipante la fascia di età specifica.

Qualora le Università di appartenenza dei 30 selezionati si rendessero disponibili, sarà eventualmente possibile riconoscere:

• • •

bambini adolescenti giovani adulti

crediti formativi

punteggi per tesi di laurea

percorso esperienziale (ad esempio, tirocini formativi, stage, etc.)

Destinatari:

La call è rivolta a cittadine e cittadini dell’Unione europea che risultino regolarmente iscritti in un Ateneo oppure neolaureati da non più di 12 mesi alla data di pubblicazione del presente bando.

Per gli studenti di nazionalità non italiana è richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello almeno C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

*

Durata del progetto e modalità di svolgimento:

Il progetto ha una durata massima di 14 mesi, da marzo 2021 a maggio 2022. In questo periodo, sarà richiesto un impegno ai partecipanti nei seguenti periodi:

1) Formazione accademica di interesse europeo in distance learning (primavera 2021): gli Ambasciatori e le Ambasciatrici parteciperanno a degli incontri formativi con docenti universitari, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni europee.

2) Laboratorio sulla comunicazione nelle scuole in distance learning (autunno 2021) gli Ambasciatori e le Ambasciatrici riceveranno gli strumenti adeguati per trasmettere nelle scuole competenze e conoscenze acquisite nel primo ciclo formativo. Divisi nei tre gruppi distinti per fasce di età avranno a disposizione un tool kit di materiali didattici e di competenze specifiche, che potranno sviluppare e potenziare tramite attività di public speaking, di fact-checking e strumenti educativi per comunicare con bambini e ragazzi.

3) Attività di formazione nelle scuole in presenza: gli Ambasciatori si recheranno nelle scuole o in diversi ambiti educativi a seconda della fascia d’età di riferimento per organizzare almeno tre cicli formativi composti da tre incontri ciascuno. (Qualora a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 non fosse possibile organizzare la formazione in presenza, gli incontri formativi nelle scuole potranno essere organizzati in modalità distance learning).

Gli studenti formati per i gruppi “adolescenti” e “giovani adulti” effettueranno gli incontri tra settembre 2021 e aprile 2022, mentre gli studenti universitari formati per il gruppo “bambini” tra gennaio e aprile 2022.

Gli Ambasciatori saranno supportati dalla Fondazione Antonio Megalizzi per individuare le scuole di riferimento.

*

Modalità di iscrizione e termine per le candidature:

Ogni interessato e interessata può candidarsi compilando l’apposito modulo nel portale della Fondazione Megalizzi da inviare entro e non oltre le ore 14:00 del 19.03.2021

Oltre al modulo, sarà necessario caricare anche:

1) Curriculum Vitae;

2) Fotocopia del documento d’identità (fronte e retro) in corso di validità;

3) Lettera motivazionale (massimo 3000 caratteri) in cui vengano esplicitate le motivazioni alla base della candidatura e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della selezione;

4) Video di presentazione (massimo 1 minuto) per evidenziare le capacità creative e comunicative. Potrà essere realizzato con le modalità ritenute più efficaci per presentarsi, ad esempio esponendo la propria visione di cittadinanza attiva oppure descrivendo le modalità migliori per interagire con giovani di diverse età;

5) Certificato o autocertificazione di iscrizione ad un Ateneo;

6) Eventuale documento attestante il diploma di laurea;

*

Procedure di selezione:

Le selezioni delle candidature presentate saranno svolte dalla Fondazione Antonio Megalizzi previa verifica del possesso dei requisiti e sulla base dei titoli e alle esperienze possedute.

La valutazione delle candidature sarà affidata a una commissione giudicatrice, costituita da esperti, professionisti del settore e rappresentanti degli enti organizzatori. Si procederà all’individuazione di 10 Ambasciatori per ciascuna fascia d’età (30 in totale).

*

I criteri di selezione sono rappresentati dalle seguenti voci:

1) valutazione delle motivazioni e delle capacità creative e comunicative espresse nella lettera motivazionale e nel video di presentazione;

2) valutazione dell’esperienza pregressa;

Nella scelta dei candidati, a parità di punteggio sarà data preferenza a giovani di regioni meno rappresentate per avere una copertura capillare sul territorio nazionale.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web della Fondazione Antonio Megalizzi entro aprile 2021. I 30 selezionati riceveranno inoltre una comunicazione scritta per mail.

La Fondazione Antonio Megalizzi non è responsabile in caso di mancato recapito o di errore di invio. Le domande con documentazione incompleta non saranno prese in considerazione.

Modalità di valorizzazione dell’impegno dei giovani

A conclusione del progetto, previa frequenza di almeno il 75% delle lezioni e a dimostrazione dello svolgimento di minimo tre cicli formativi da tre incontri in diversi istituti scolastici (o altre realtà educative, associazioni e gruppi di giovani) sarà consegnato l’attestato di Ambasciatore della Fondazione Antonio Megalizzi durante un evento di presentazione pubblica degli Ambasciatori e del lavoro svolto.

Qualora le Università di appartenenza degli studenti selezionati si rendessero disponibili, sarà possibile riconoscere crediti formativi.

Inoltre, la Fondazione provvederà ad assegnare un rimborso spese forfettario e onnicomprensivo di 150 euro al termine dei tre cicli formativi più 50 euro per ogni ciclo aggiuntivo fino ad un massimo di 250 euro.

È condizione indispensabile per ottenere l’attestato e il rimborso spese l’aver partecipato al minimo richiesto alla attività di formazione (punti 1 e 2 della “Durata progetto e svolgimento”) e svolto almeno tre cicli formativi da tre incontri.

*

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “RGPD” e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii, in materia di protezione dei dati personali l’Istituzione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal Partecipante: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla partecipazione al Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi.