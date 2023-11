ORDINE COMMERCIALISTI – TRENTO E ROVERETO * “ECCELLENZE DEL NORD EST“: « FOCUS SU ECONOMIA DEL TERRITORIO, SALA INCOOPERAZIONE (30/11 -17.00)

15.22 - martedì 28 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche 2023”. A Trento la quarta tappa del road-show con focus sulle dinamiche di crescita: sinergie tra imprese, finanza e intervento pubblico

Giovedì 30 novembre alle 17.00 sala InCooperazione in via Segantini, 10 a Trento la presentazione del focus sull’economia del territorio, con l’analisi sulle performance di quasi 7 mila società di capitali della provincia di Trento, realizzata dall’Ordine dei Commercialisti del Triveneto con l’Università Ca’ Foscari. Non solo i fatturati, ma anche gli indicatori economico-finanziari combinati nei parametri dell’Indice Sintetico di Performance – ISP, per evidenziare le imprese più dinamiche della provincia Trentina e del Triveneto.

Dopo Pordenone, Rovigo e Venezia arriva a Trento la quarta tappa di “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche 2023”, il roadshow per presentare l’analisi sulle imprese più performanti del Triveneto – realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Pordenone, Rovigo, Venezia, Trento – Rovereto, Treviso, Padova e Belluno con partner scientifico il Centro Vera dell’Università Ca’ Foscari e main partner Banca Finint – che si terrà a Trento Sala InCoooperazione giovedì 30 novembre 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e in diretta streaming sul sito web del media partner IlTQuotidiano.

Dopo i saluti istituzionali di Monica Baggia assessore con delega in materia di pianificazione territoriale ed edilizia privata del Comune di Trento e di Roberto Simoni presidente Federazione Trentina della Cooperazione, sarà il commercialista Michele Brun componente del gruppo di lavoro Eccellenze del Nord Est 2023, a presentare l’analisi sulle performance delle oltre 7 mila società di capitali della provincia di Trento, attraverso gli otto indicatori di eccellenza che compongono l’Indice Sintetico di Performance – ISP.

Un pomeriggio ricco di analisi e dibattiti: non solo il focus sulle performance economico – finanziarie, ma anche un confronto sui fattori virtuosi che consentono alle società di capitali della provincia di Trento e del Triveneto di emergere e distinguersi nei rispettivi settori industriali. Un dialogo tra i rappresentanti delle categorie economiche, condotto da Margherita Montanari giornalista de IlTQuotidiano, sulle “Dinamiche di crescita: sinergie tra imprese, finanza e intervento pubblico” in cui imprenditori, economisti e professionisti si confronteranno sullo stato dell’economia Trentina con gli interventi di: Raffaella Ferrai presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, Andrea Locatelli economista della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale della filiale di Trento della Banca d’Italia, Fausto Manzana presidente di Confindustria Trento, Achille Spinelli vicepresidente della Giunta Provinciale con delega allo Sviluppo Economico Università Ricerca e Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, Graziano Coller professore associato di Economia Aziendale del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento, Luigi Bussi managing director Head of Corporate & Investment Banking di Banca Finint e Sergio Lovecchio direttore generale di Euregio Plus SGR S.p.A.

Sotto la lente di Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2023 sono i 110 mila bilanci delle società di capitali del Triveneto, lungo i 400 km di asse immaginario da Bolzano a Trieste. Un tessuto economico di imprese che copre i 40 mila chilometri quadrati tra Veneto, Trentino – Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, del Comune di Trento e della Camera di Commercio di Trento; con il sostegno del main partner Banca Finint.

Le prossime tappe di Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2023 saranno: Treviso il 01/12 “Destinazione A.I.: Prospettive e opportunità per lo sviluppo del sistema economico”; Padova il 5/12 “L’innovazione come driver della crescita e dello sviluppo sostenibile dei territori” e l’ultima tappa a Belluno il 7/12 “Cambiamenti climatici e innovazione produttiva: analisi e prospettive delle imprese dinamiche del Nord Est “.

La partecipazione è gratuita, la cittadinanza è invitata, per iscrizioni: www.odctrento.it