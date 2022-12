DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * MUSE: « INVIO DI TESSERE GRATUITE PER L’ACCESSO AI MUSEI, SÌ AGLI AMICI E NON A CHI NE HA BISOGNO? »

11.57 - martedì 20 dicembre 2022

Interrogazione. Invio di tessere gratuite per l’accesso ai musei: sì agli amici, no a chi ne ha bisogno. Apprendiamo dalla stampa locale la proposta, presentata da Vittorio Sgarbi, di rendere gratuiti i musei trentini per i residenti. Sul tema sarebbe intervenuto anche il direttore del Muse, Lanzinger, il quale avrebbe riferito alla stampa che più che alla gratuità, bisognerebbe pensare a una quota di ingresso minima perché “c’è chi afferma che offrire la gratuità totale potrebbe sminuire l’impegno di chi lavora quotidianamente”.

Lanzinger, secondo le affermazioni riportate sui giornali, punterebbe piuttosto alla creazione di abbonamenti, fissando “un costo base, ad esempio di 50euro per famiglia”.

Mentre sostiene come un funambolo le sue affermazioni contrarie alla gratuità dei musei, da quanto ci risulta, elargisce una serie di tessere gratuite a politici e altri soggetti dipendenti della PAT, per l’accesso al Muse.

Come si può leggere nella foto di seguito allegata, Lanzinger avrebbe infatti regalato una serie di cards che garantirebbero l’accesso gratuito al Muse, non solo individuale, ma addirittura per “amici e famigliari”.

– omissis –

La gratuità per l’accesso ai musei avrebbe, per ovvie ragioni, una sua utilità se concessa in primo luogo a chi economicamente non se lo può permettere. Per Lanzinger invece sembra che questa proposta sminuisca l’impegno di chi lavora quotidianamente, mentre regalare accessi gratuiti a chi se lo potrebbe benissimo permettere no.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se è a conoscenza della situazione descritta in premessa, nonostante i dubbi siamo pochi viste le prove che dimostrano la comunicazione di invio delle tessere gratuite;

2. se l’iniziativa attuata dal direttore del Muse è stata portata avanti anche negli anni precedenti;

3. quante tessere sono state elargite e a quanti soggetti.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi