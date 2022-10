CUB TRENTO * OBBLIGO VACCINALE – OPERATORI SANITARI: « CHIEDIAMO CHE LA PAT PROMUOVA UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA INDIPENDENTE, PER FARE LUCE SULLA GESTIONE PANDEMIA »

17.54 - mercoledì 12 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Chiediamo che la Pat promuova una Commissione d’inchiesta indipendente che faccia luce sulla gestione della pandemia in Trentino.

La CUB Trento ha sempre difeso i diritti degli operatori sanitari contro un obbligo vaccinale ormai vigente solo in Italia. Ha denunciato il proliferare della malasanità causata da carenza di personale cui conseguono mancate o ritardate prestazioni nonostante il ricorso a turnazioni massacranti per chi resta in servizio e l’appalto dei servizi con procedure sbrigative. Abbiamo denunciato l’ormai maniacale e inutile bollettino giornaliero dei contagi Covid, che risulta molto remunerativo per una stampa finanziata dal governo e che si autoproclama indipendente.

Abbiamo diritto di essere trattati come persone e non come flussi di utenza che accedono ai servizi mediante procedure sempre più impersonali, tecnologizzate e complicate. L’obbligo vaccinale ha ingigantito questi problemi aggravando sia le condizioni lavorative dei dipendenti sia la funzionalità di interi servizi e presidi sanitari. Temiamo che ci si possa rassegnare a tutto ciò, mentre serve subito un’inversione di tendenza che faccia chiarezza sulla gestione della pandemia in Trentino e sulle responsabilità:

di quanti si sono resi complici dell’instaurazione di un clima di caccia alle streghe nei confronti del professionista/lavoratore non vaccinato, che hanno permesso la sospensione dal servizio di una parte importante del personale, spesso quella con maggiore esperienza e meno incline a interpretare la propria professione come anello di una catena di montaggio;

di chi ha permesso, anche a livello provinciale, che il sistema sanitario pubblico sia assoggetto alle logiche del profitto, che hanno permesso l’erosione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici (vedi personale RSA). Più ombre che luci hanno caratterizzano la vaccinazione di massa anti-covid la quale, oltre ad ingigantire i problemi che già c’erano, ha provocato e sta provocando enormi effetti avversi che ancora non vengono precisamente misurati.

La CUB Trento chiede che il signor Fugatti promuova una COMMISSIONE D’INCHIESTA INDIPENDENTE che faccia chiarezza sugli errori commessi in questi 2 anni, sulle numerose complicità che hanno caratterizzato questa vicenda, che non si possono giustificare con un “eseguivo gli ordini”.

Questa inchiesta sarà un primo passo necessario indispensabile, per tentare di ricostruire politiche socio-sanitarie orientate alla diffusione del benessere.