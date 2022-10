PENSPLAN CENTRUM E MEFOP SPA * “IL RUOLO DEI LIBERI PROFESSIONISTI“: « SARÀ L’OCCASIONE PER RIFLETTERE SULLE SFIDE DEL NUOVO WELFARE INTEGRATO, TRENTO (25/10) »

16.27 - venerdì 21 ottobre 2022

“Il ruolo dei liberi professionisti tra supporto operativo e pianificazione del welfare” in programma per il giorno 25 ottobre 2022 dalle ore 16.30 alle 18.30 presso la Sala della Federazione Trentina della Cooperazione in Via Segantini 10 a Trento.

Il seminario è organizzato da Pensplan Centrum S.p.A. in collaborazione con Mefop S.p.A., la società per la promozione della previdenza complementare a livello nazionale, unitamente agli ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro e degli avvocati delle due Province.

Sarà l’occasione per riflettere insieme sulle sfide del nuovo welfare integrato e sul possibile ruolo di supporto dei professionisti a lavoratori e aziende, non solo verso la migliore gestione delle pratiche, ma anche verso la migliore pianificazione del proprio welfare.

Con questo evento Pensplan Centrum partecipa ufficialmente al Mese dell’Educazione Finanziaria (LINK), evento promosso ogni anno dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico, con lo scopo di accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

*