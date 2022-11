MINISTERO ESTERI * EUSALP: CIRIELLI, « RINGRAZIO I PRESIDENTI FUGATTI E KOMPATSCHER PER L’IMPEGNO PROFUSO IN OCCASIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA »

21.45 - giovedì 24 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

NOTA FARNESINA – INTERVENTO DEL VICE MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ON. EDMONDO CIRIELLI ALLA CHIUSURA DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA STRATEGIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA REGIONE ALPINA (EUSALP 2022)

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Edmondo Cirielli è intervenuto all’Assemblea Generale annuale, evento di chiusura della Presidenza italiana della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina 2022 (avviata a gennaio di quest’anno), alla presenza dei Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.

Nel portare il saluto del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri On. Antonio Tajani, e nel ringraziare i Presidenti Fugatti e Kompatscher per l’impegno profuso in occasione della Presidenza, il Vice Ministro Cirielli ha sottolineato come la “Presidenza italiana abbia esercitato il suo ruolo con la volontà di dare un contributo tangibile alla cooperazione nella regione alpina, obiettivo cui il Ministero degli Affari Esteri ha concorso sostenendo e coordinandosi con tutte le Amministrazioni centrali – in particolare con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – e tutte le Regioni e gli enti locali italiani partecipanti alla strategia”.

La Presidenza italiana ha agito seguendo tre priorità: rafforzare la governance della strategia, aumentare la consapevolezza della fragilità dell’ecosistema alpino ponendo al centro dell’agenda la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici, e garantire più spazio e visibilità ai giovani cittadini della macro-regione alpina.

Nel riaffermare il convinto impegno della Farnesina nell’attuazione della Strategia EUSALP, il Vice Ministro Cirielli ha passato il testimone alla subentrante Presidenza svizzera, formulando auguri di buon lavoro al Presidente della Conferenza dei Cantoni, Christian Rathgeb, a nome del Governo italiano.

EUSALP costituisce la più “giovane” delle 4 Strategie macro-regionali dell’Unione Europea (assieme alla Strategia per la Regione del mar Baltico “EUSBSR”, per la Regione del Danubio “EUSDR” e per la Regione adriatico-ionica “EUSAIR”), finalizzate a rispondere in maniera collettiva e coordinata alle sfide comuni (ambiente, sviluppo, trasporti, coesione territoriale e sociale) di aree dell’Europa che condividono simili caratteristiche geografiche.

EUSALP si propone di rafforzare la cooperazione lungo l’arco alpino, favorire una maggiore integrazione tra aree montane e peri-montane e promuovere progetti di sviluppo ecosostenibile attraverso un Piano d’Azione incentrato su tre pilastri (crescita economica ed innovazione, mobilità e connettività, energia ed ambiente. La strategia si estende su un territorio di 450mila chilometri quadrati, con circa 75 milioni di abitanti e un PIL di circa 3000 miliardi di euro. Ad essa partecipano 7 Stati (5 membri dell’UE – Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia – e 2 non UE – Svizzera e Liechtenstein) e 48 Regioni (per l’Italia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano).