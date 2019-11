MARINI (M5S) – INTERROGAZIONE * SPESE SOSTENUTE DAL DIRETTORE MART CON CARTA CREDITO: « IL 23/09/2019 EURO 1.020,00 PER “CENA DI RAPPRESENTANZA DEL CDA CON ISTITUZIONI PAT »

Interrogazione a risposta scritta n. 947/XVI – Dal rendiconto delle spese sostenute dal Direttore del MART con la Carta di Credito Visa n.**** **** ***3 9327 risulta che in data 23/09/2019 sia stata sostenuta una spesa di 1.020,00 Euro avente ad oggetto “SR – Cena di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione con le istituzioni provinciali in occasione della Conferenza stampa di presentazione dei programmi del Mart agli operatori turistici”;

da medesimo rendiconto risulta che le suddette spese possano essere qualificate come spese di rappresentanza ai sensi della vigente legislazione e della disciplina approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n.86 del 26/01/2007;

l’allegato e parte integrante della Deliberazione della Giunta 86/2007 avente ad oggetto “Criteri per l’assunzione di spese di rappresentanza” all’art.1 prevede che:

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio dell’Amministrazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale. 2. Tali spese devono essere fondate sull’obiettiva esigenza che l’ente abbia, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei al fine di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati, oltre che dell’opinione pubblica in generale.

3. Il grado di idoneità di tali spese è ravvisabile in diretta connessione, da un lato con la qualità dei soggetti che esplicano l’attività, dall’altro con le circostanze temporali e modali dell’attività stessa.

4. Possono essere ricomprese nella nozione di spese di rappresentanza quelle spese che da un lato concorrono in via diretta ed esclusiva ai fini istituzionali dell’ente, senza peraltro essere sproporzionate allo scopo e dall’altro non rappresentano un mero atto di liberalità e cioè un depauperamento dell’ente pubblico al solo fine di arricchire un diverso soggetto.