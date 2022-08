CIA (FDI) * ATTIVITÀ POLITICA: « 150 GAZEBO IN UN ANNO, HO RACCOLTO APPREZZAMENTI MA ANCHE DURE CRITICHE »

10.43 - mercoledì 24 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

150 gazebo in poco più di un anno, Cia (FdI): “Un politico deve sentirsi vincolato a ciò che dice e a ciò che promette, altrimenti non esiste la rappresentatività”.

Ad oggi, con quello di Verla di Giovo, sono 150 i gazebo aperti e chiusi in poco più di un anno. Oltre 750 ore passate nelle piazze e nei mercati delle vallate trentine, da nord a sud, da est a ovest. L’aver imparato ad aprire e chiudere il gazebo mi ha dato modo d’incontrare con umiltà moltissime persone, trentine e trentini, con i quali ho potuto confrontarmi, conoscere le loro preoccupazioni e aspirazioni.

Ho raccolto apprezzamenti ma anche dure critiche. Sono grato per ognuno di questi incontri, che mi hanno arricchito umanamente e spesso fornito importanti spunti per portare avanti la mia attività istituzionale all’interno del Consiglio provinciale.

Ho consolidato la mia convinzione che un politico deve sentirsi vincolato a ciò che dice e a ciò che promette, altrimenti non esiste la rappresentatività.

Per me questo è fare politica.

*

Cons. Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia