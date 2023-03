PAT * FONDI DI CONFINE: FUGATTI, « LAVORIAMO INSIEME PER MIGLIORARE QUESTO STRUMENTO DI SVILUPPO TERRITORIALE, CHE NEGLI ANNI HA PORTATO IMPORTANTI PROGETTI »

18.52 - lunedì 6 marzo 2023

Fondi di confine, presidente Fugatti “Lavoriamo insieme per migliore questo strumento di sviluppo territoriale”.Incontro con i sindaci di Lamon, Sovramonte, Feltre, Cesiomaggiore e delle Valli di Primiero e Vanoi.Su invito del presidente della Comunità di Primiero Roberto Pradel e del presidente dell’Unione montana feltrina Carlo Zanella nel pomeriggio di oggi, nella sede della Comunità di Primiero, si sono incontrati i sindaci di Lamon, Sovramonte, Feltre, Cesiomaggiore, Imer, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis e Canal San Bovo. Al centro della riunione la gestione dei fondi di confine e il punto sul loro utilizzo. All’incontro ha partecipato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, affiancato dal dirigente generale Sergio Bettotti.

Tra le criticità emerse dai primi cittadini, le difficoltà per i comuni veneti, nello spendere le risorse avendo a volte ridotte strutture tecniche a disposizione. E ancora l’allargamento ai comuni di seconda fascia all’utilizzo dei fondi. Tra i punti di forza la realizzazione di grandi progetti come la galleria Pala rossa che ha visto oggi l’avvio ufficiale del cantiere.

“Nel ringraziarvi per essere intervenuti oggi – ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – mi preme sottolineare come non stiamo mettendo in discussione i fondi di confine, ma il loro utilizzo che sta registrando delle criticità. Siamo tutti consapevoli che con il trascorrere del tempo il rapporto tra provincia e comuni è cambiato e anche le risorse della Provincia autonoma di Trento sono diminuite. È quindi necessario lavorare insieme per migliorare questo strumento che negli anni ha portato ad importanti progetti. Il dialogo su temi di ampio respiro, come l’ospedale di Feltre e Lamon, o delle infrastrutture, non deve mai venire a mancare. Il confronto di oggi ci sarà utile per affrontare il tema a livello nazionale”.