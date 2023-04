GDF – RIMINI * “OPERAZIONE OLD FRANK“: « CONDANNATI GLI 8 IMPUTATI PER I REATI DI FALSO – ABUSO D’UFFICIO- PECULATO – DISTRUZIONE DI ATTI »

07.38 - giovedì 20 aprile 2023

Il Tribunale di Rimini, presieduto dalla Giudice Fiorella CASADEI, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero Dott. Davide Ercolani, ha emesso la condanna per tutti gli 8 imputati dell’operazione OLD FRANK, che all’epoca dei fatti prestavano servizio presso la Polizia Municipale di Rimini e che, nel corso di operazioni antidroga e di polizia amministrativa, erano accusati di aver distratto somme di denaro e altri valori appartenenti ai verbalizzati, omettendo di sottoporli al previsto sequestro penale e redigendo falsamente gli atti pubblici irripetibili redatti. In alcuni casi erano accusati di aver indicato un difensore d’ufficio, anche se le la parte aveva espressamente dichiarato di volerne nominare uno di fiducia.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, è stato contestato anche un episodio di falso relativamente alla omessa trascrizione di un’intercettazione da parte degli imputati, poiché gli interlocutori li accusavano della sparizione di un paio di occhiali e di una somma di denaro.

Le condanne, per le quali gli imputati potranno ricorrere in appello, vanno dai 6 anni e 5 mesi di reclusione, ai 2 anni e mesi 10 per la posizione meno grave.

Inoltre, il Tribunale di Rimini:

-ha disposto la confisca dei beni fino alla concorrenza del profitto del reato e la riparazione pecuniaria della somma equivalente al profitto del reato di peculato in favore dell’erario;

-ha applicato a 3 degli imputati la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 10;

-ha applicato ad ulteriori 3 imputati la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5;

-ha disposto nei confronti di 5 imputati la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro, in quanto dipendenti di amministrazione pubblica.

I fatti per i quali è intervenuta condanna, risalgono agli anni 2014, 2015 e 2016, quando gli 8 imputati erano in servizio presso il Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Rimini.

Le indagini di polizia giudiziaria, su delega della locale Procura della Repubblica, sono state svolte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria.