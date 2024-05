FIGEST * FRECCETTE: «FIERA BOLZANO TORNA AD OSPITARE IL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE, DAL 24 AL 26 MAGGIO»

13.06 - venerdì 24 maggio 2024

Freccette, Fiera Bolzano torna ad ospitare il Campionato italiano a squadre. L’evento sportivo promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dall’Asd Fidart Freccette Italia Darte è in programma fino a domenica. Fiera Bolzano torna ad accogliere il Campionato italiano a squadre di freccette organizzato dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e dall’Asd Fidart, Freccette Italia Dart, in collaborazione con l’Idf, l’International Dart Federation, e l’Edu, l’European Dart Union.

Per tre giorni da oggi (venerdì 24 maggio) a domenica (26 maggio) i “big” delle freccette scenderanno in campo in un evento sportivo unico patrocinato dalla Città di Bolzano Stadt Bozen.

-Oggi pomeriggio, dalle ore 14, inizio con la serie C e Mixed. Alle ore18 torneo warm up singolo categorie B e A. Alle 19,30 torneo warm up singolo categorie D – C e Femminile.

-Sabato 25 maggio alle ore 9 continuazione del Campionato Italiano a squadre serie C e Mixed e inizio gare per le serie A e B. Alle ore 11 torneo open a squadre serie C e Mixed. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, torneo open a squadre serie A e B e poi torneo triple mix 501.

-Domenica 26 maggio, dalle ore 9, continuazione del Campionato Italiano a squadre di tutte le serie e del torneo open a squadre, sempre di tutte le serie. Alle ore 11,30 torneo singolo under 16. Dalle ore 11 semifinali del Campionato italiano a squadre. Alle 12,30 inizio del torneo doppio D.Y.P. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, finali per il primo, secondo, terzo e quarto posto del Campionato italiano ufficiale a squadre. A seguire premiazione. Nell’ambito del Campionato italiano a squadre Figest si svolgeranno anche altri tornei.