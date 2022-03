WWW.CENTROSANTACHIARA.IT * “CIRCUITO DANZA”: ” A TESERO CON “THE GREAT PAS DE DEUX”, LA SERATA DEDICATA AI PIÙ CELEBRI “PASSI A DUE” (30/3 – 21.00, TEATRO COMUNALE) »

15.23 - venerdì 25 marzo 2022

Dopo essere stato annullato soltanto poche settimane fa (lo spettacolo avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 16 marzo) “The Great Pas de Deux” è finalmente pronto a fare tappa al Teatro Comunale di Tesero. Lo spettacolo, inserito all’interno del Circuito Danza del Trentino Adige, andrà in scena mercoledì 30 marzo, alle ore 21.

Portato in scena dal Balletto di Siena con il riallestimento coreografico a cura di Marco Batti, “The Great Pas de Deux” rappresenta una grande serata all’insegna di alcuni dei più famosi passi a due tratti dal grande repertorio classico: da Don Chisciotte a La Bella Addormentata, da Lo Schiaccianoci a Il Corsaro, da Diana e Atteone a Esmeralda a Giselle, si susseguiranno indimenticabili momenti di danza, per uno spettacolo che non mancherà di incantare il pubblico di ogni generazione.

La compagnia

Il Balletto di Siena è una dinamica realtà artistica, i cui spettacoli affiancano accuratezza tecnica e uno stile di movimento carico di eleganza e passione. Grazie alle forti basi tecniche e interpretative dei suoi danzatori, il Balletto di Siena porta in scena ed alterna, senza soluzione di continuità, produzioni classiche e nuovi spettacoli dal linguaggio prettamente contemporaneo. Grazie alla collaborazione con coreografi di talento, e alla ricerca drammaturgica e coreografica del Maestro Marco Batti, negli anni si è andato creando un repertorio riconoscibile e di successo, rappresentato in Italia e all’estero.

Info e biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 12 euro acquistabile su www.primiallaprima.it, con una riduzione a 5 euro per le scuole di danza.

I biglietti acquistati per lo spettacolo del 16 marzo rimangono validi anche per l’appuntamento del 30 marzo.

Si ricorda che per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it