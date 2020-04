MARINI (M5S) – INTERROGAZIONE * MART ROVERETO (TN) « PRESIDENTE KASWALDER, CONDIVIDE L’ACCUSA DI ESSERE “MENZOGNERI” RIVOLTA DALL’ON. SGARBI AI DIPENDENTI DEL MUSEO? »

il presidente del Mart proseguiva con un elenco delle cose fatte dal museo sotto la sua presidenza per poi aggiungere quelle da realizzare in futuro. In particolare egli affermava che “nelle prossime settimane è prevista (fatta salva l’emergenza sanitaria in corso) l’apertura di tre focus: Ardengo Soffici. Incontro di Dante e Beatrice, Omaggio a Claudia Gian Ferrari e After Monet, Il pittorialismo nelle collezioni del Mart; e della mostra di Carlo Benvenuto, l’ultima curata da Maraniello. Stiamo lavorando da mesi alla tanto attesa mostra Caravaggio e il contemporaneo, con opere di Cagnaccio di San Pietro, Burri e Pasolini, la cui apertura è stata posticipata al 27 agosto per la succitata emergenza sanitaria. Stiamo inoltre perfezionando gli accordi con la Tate Britain di Londra per la mostra su Constable. E ancora, di produzione interna, è la mostra affidata a Beatrice Avanzi, la cui esperienza è, fortunatamente, indipendente: Picasso, De Chirico e Dalì. Dialogo con Raffaello. In relazione con Ferrara Arte stiamo definendo la mostra su Giovanni Boldini, a Rovereto prima che al Petit Palais di Parigi. Basta?”;

l’interrogante ritiene sbagliata nella sostanza, nei modi e nella forma la replica che il presidente del Mart ha ritenuto di inoltrare mezzo stampa alle legittime critiche e richieste dell’ente da lui presieduto. Ritiene inoltre del tutto evidente come egli non possa, se questo era il suo intento, in alcun modo paragonarsi a grandi artisti del calibro di Caravaggio, Rimbaud, Pasolini, Céline, Bukowski e Mapplethorpe, essendo lui un politico in attività e un critico d’arte, cioè qualcuno che parla dell’arte altrui ma che, per quanta perizia possa o meno possedere, non esprime arte direttamente;

l’interrogante ritiene inoltre offensiva l’accusa di essere “menzogneri” rivolta dal presidente del Mart ai dipendenti dello stesso museo. A tal riguardo, in particolare preoccupa il clima ambientale che si potrà creare all’interno dell’istituzione culturale fra la dirigenza e le maestranze a seguito di una così netta e palese contraddizione, esacerbata se possibile dal mezzo scelto dal presidente del Mart per veicolare pubblicamente tale accusa, condizioni che se non sanate, potrebbero rischiare di peggiorare la situazione e la serenità lavorativa del personale del Mart, con conseguenti, logici, riflessi sulla qualità del servizio proposto al pubblico;

ci si domanda infine quali effetti potrà avere la razionalizzazione disposta a seguito della riprogrammazione delle risorse impiegate dal bilancio provinciale imposta dalla crisi epidemiologica da Covid-19 riguardo alle mostre e alle iniziative culturali cui il presidente del Mart ha fatto riferimento nell’articolo citato sopra. Il costo per l’organizzazione di tali iniziative non è infatti stato quantificato nell’articolo ma, in considerazione del calibro delle opere artistiche che potrebbero essere esposte al Mart, è facile stimare che possa sostanziarsi in diverse centinaia di migliaia di euro;