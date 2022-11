GARDA DOLOMITI SPA * “BUS AND GO”: « CONCLUSA LA STAGIONE TURISTICA, 12.500 PASSEGGERI SUL MINIBUS DEL GARDA TRENTINO »

11.47 - mercoledì 09 novembre 2022

“Bus&Go”, buona la prima: 12.500 passeggeri sul minibus del Garda Trentino. Presentati i numeri dell’innovativo servizio di autobus lanciato lo scorso luglio nel territorio dell’Alto Garda, molto apprezzato da residenti, ospiti e operatori turistici e che tornerà – ulteriormente potenziato – dalla prossima primavera.

Conclusa la stagione turistica, è tempo di consuntivi anche per “Bus&Go”, il servizio di trasporto pubblico a chiamata proposto da Trentino Trasporti S.p.A., in collaborazione con i Comuni di Arco, Riva del Garda, Nago-Torbole e con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Un’iniziativa innovativa che, utilizzando un minibus da 19 posti, ha offerto percorsi flessibili ideali per facilitare la mobilità quotidiana nell’ambito, a beneficio sia dei residenti che degli ospiti.

Attivo tutti i giorni dal 16 luglio al 23 ottobre, “Bus&Go” si è rivelato un’efficiente soluzione per gli spostamenti rapidi sul territorio, generando massima soddisfazione da parte dei passeggeri, nonostante fosse solo in fase sperimentale. Sono stati ben 12.500 gli utenti che hanno utilizzato il servizio, un dato decisamente rilevante che premia, ancora una volta, la consolidata qualità dei servizi del Garda Trentino.

“Siamo molto orgogliosi che ‘Bus&Go’ abbia riscosso un tale successo, nonostante fosse solo in fase sperimentale. Le diverse attività di comunicazione hanno certamente contribuito alla buona riuscita del servizio, tra queste una campagna digital e social con più di 13.000 pagine visitate sul sito gardatrentino.it, oltre al record raggiunto come app più scaricata nella sua fase di avvio nella storia di Shotl, società che gestisce, tra le altre, anche l’app di ‘Bus&Go’. Questo servizio è assolutamente coerente con quanto inserito nel nuovo posizionamento di destinazione in termini di infrastrutture e mobilità e in linea con il fermo intento di ridurre il traffico sulle nostre strade” ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Forte l’appeal che “Bus&Go” ha esercitato anche sulla comunità altogardesana, utilizzato da molti residenti non abituati ad usufruire del trasporto pubblico locale e che invece hanno riconosciuto nel nuovo servizio una risposta vincente alle esigenze del territorio: “Un dato sicuramente rilevante che conferma quanto i cittadini e gli ospiti ben accolgano un servizio di qualità” ha aggiunto l’Assessore alla mobilità del Comune di Arco Gabriele Andreasi, capofila del progetto.

“Bus&Go” tornerà operativo dalla prossima primavera, con un potenziamento in particolare nelle fasce pomeridiane e serali, nelle quali si è registrata la maggiore domanda durante il periodo di attività. Si valuterà inoltre un’estensione del raggio di copertura del servizio, con il coinvolgimento di altri comuni che si sono dimostrati molto interessati alla sperimentazione attuata in quelli coinvolti.