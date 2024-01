RETE4 – RETEQUATTRO * “ STASERA ITALIA “: 20 GENNAIO « COLLEGAMENTO TELEFONICO CON IL MINISTRO SALVINI / ORE 20.30 » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

18.41 - sabato 20 gennaio 2024

Questa sera, sabato 20 gennaio, alle ore 20.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “Stasera Italia”, conduce Sabrina Scampini.

In apertura, un collegamento telefonico con il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per commentare la polemica con il sindaco di Bologna Matteo Lepore sul limite dei 30km/h per le vie della città, fatta eccezione per le strade principali.

Nel corso della serata, con il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, Simona Bonafè e Luca Toccalini si affronterà il caso della ristoratrice Giovanna Pedretti e gli scontri, al corteo organizzato dai centri sociali, contro la presenza di Israele a Fiera Vicenza.