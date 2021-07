FRATELLI D’ITALIA – TRENTINO * NUTRI-SCORE: « RACCOLTA FIRME AL GAZEBO IN PIAZZA PASI PER DIRE “ NO “ ALL’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE, OBBLIGATORIA IN TUTTA EUROPA »

Grande entusiasmo e partecipazione questa mattina al gazebo di Fratelli d’Italia in piazza Pasi a Trento, per l’inizio della raccolta firme contro il sistema di etichettatura Nutri – Score sviluppato in Francia e candidato entro il 2022 a diventare un’etichettatura nutrizionale obbligatoria per tutta l’Europa.

Tale sistema di giudizio del cibo, tende a dare una valutazione generale dello stesso senza fornire informazioni in merito alla composizione, cosa che rischia di penalizzare pesantemente le eccellenze del nostro Paese.

Numerose le persone che alla presenza dei Consiglieri Comunali, Provinciali e dei militanti di Fratelli d’Italia, hanno deciso di aderire in maniera convinta.

In poche ore si sono superate con un solo gazebo le 60 firme raccolte, segno che i cittadini hanno compreso appieno la necessità di tutelare i prodotti alimentari del nostro Paese, prodotti riconosciuti tra i migliori al mondo!

La campagna di raccolta firme è partita oggi dal gazebo effettuato dal Circolo di Trento di Fratelli d’Italia e proseguirà anche nelle prossime settimane coinvolgendo i Circoli di tutto il territorio Provinciale.

*

Circolo Territoriale di Trento di Fratelli d’Italia