LORENZO DELLAI * AUTONOMIA:  « VIVIAMO IN TEMPI NON NORMALI, ACCONTENTARSI SIGNIFICA REGREDIRE »

16.39 - martedì 31 gennaio 2023

“L’Autonomia fa parte della nostra storia, maturata nelle vicende di una Terra di Confine, con tutte le necessità di vivere quelle che Alcide Degasperi chiamava le appartenenze multiple”. Lo afferma Lorenzo Dellai in una intervista pubblicata sul numero di gennaio della rivista ‘Uomo Città e Territorio’, nell’ambito della rubrica ‘Sguardi sul Trentino’.

“Bisogna avere piena consapevolezza dei segni dei tempi, senza paura e senza scoramenti, ma serve un grande impegno. Come diceva Bruno Kessler, bisogna coltivare l’inquietudine: guai ad avere quel senso di appagamento che fa pensare che, tanto, non serve cambiare”.

Dellai sostiene che “i trentini hanno sempre dato il meglio di loro quando sono stati messi di fronte a sfide estremamente difficili, quando l’asticella era alta. L’Autonomia muore quando l’asticella si abbassa, quando le sfide diventato banali, quando ci si pone sulla china della mediocrità. Viviamo in tempi non normali e accontentarsi significa regredire”.

La questione riguarda tutta la comunità trentina e i suoi antichi e nuovi corpi intermedi, ma chiama in causa anche la Politica. “Sopratutto quella parte della Politica che può e deve presentare ai trentini un progetto di Autonomia e di Governo credibile, aperto, responsabile e fondato sulla competenza. Dopo le elezioni per i Collegi Senatoriali trentini era emersa una nuova speranza. Occorreva valorizzare quel risultato – arrivato in forza di una positiva anomalia rispetto agli incomprensibili schemi nazionali – e partire subito con una proposta di visione, di programma e di leadership. Non lo si è potuto fare per questioni di scontri interni a qualche partito e per carenza di generosità rispetto alle esigenze di una vera cultura coalizionale che non sia solo ‘contro’, ma capace di evocare una prospettiva nuova per l’Autonomia.

Ed oggi – mentre la Destra ed i suoi satelliti si stanno organizzando, nonostante le rumorose polemiche che troveranno presto, immagino, una composizione in sede ‘romana’ – stiamo perdendo il poco prezioso tempo a disposizione per celebrare congressi imposti da Roma e congetturare di improbabili primarie che – in questa situazione – cancellerebbero ogni ipotesi di una coalizione competitiva e servirebbero solo ad indicare il probabile futuro leader dell’opposizione.

Le vere primarie – quelle che contano – saranno ormai ad ottobre e saranno quelle che decideranno il futuro della nostra Comunità. Temo che siamo fuori dal mondo. Ma uno scatto di pensiero e di volontà non suicida è ancora possibile. Non buttiamolo alle ortiche: la responsabilità che ciò comporterebbe sarebbe grande”.

Lorenzo Dellai – Trento

Già Deputato e Presidente Provincia autonoma Trento