PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AGRICOLTURA: « PARTITO IL 7° CENSIMENTO GENERALE, IN TRENTINO LE AZIENDE INTERESSATE DALLA RILEVAZIONE SONO 19.000 »

Tra il 7 gennaio e il 30 giugno 2021 si svolge il 7° Censimento generale dell’Agricoltura, coordinato dall’Istat e, in Trentino, dall’Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT). In Trentino le aziende interessate alla rilevazione sono circa 19.000, in Italia sono 1,7 milioni. Istat ha inviato nei giorni scorsi a tutti i conduttori agricoli una pec, una mail o una lettera attraverso cui vengono specificate le diverse modalità con cui i rispondenti possono provvedere alla compilazione del questionario, indicando le credenziali di accesso al questionario elettronico.

Rispondere al Censimento è obbligatorio. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Per la buona riuscita della rilevazione e, soprattutto per arricchire il patrimonio di informazioni utili alla collettività, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le aziende agricole.

Informazioni e assistenza possono essere richiesti:

contattando il numero verde messo a disposizione dall’Istat 800.961.985 attivo dal 7 gennaio al 30 giugno 2021, dalle 9.00 alle 21.00 da lunedì a sabato, esclusi i festivi;

scrivendo a numeroverde-censagr@istat.it

consultare il sito dell’Istat scrivendo alla casella di posta elettronica dell’ISPAT: