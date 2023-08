ROSSATO (FDI) * BYPASS FERROVIARIO – DEMOLIZIONI VIA BRENNERO: « NUVOLE DI POLVERE DAL CANTIERE SULLE ABITAZIONI, NON RISPETTATE LE INDICAZIONI NEL PROGETTO ITALFERR »

Bypass Ferroviario e lavori di demolizione in via Brennero, Rossato (FdI): «Nuvole di polvere dal cantiere sulle abitazioni: risulta evidente che non sono rispettate le indicazioni presenti nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di ITALFERR”

Mi sono giunte in queste ore numerose lamentele corredate da documentazione fotografica da parte di alcuni residenti di via Brennero, circa la condizione che sarebbero costretti a subire a causa delle nuvole continue di polvere che si levano dal cantiere del Bypass Ferroviario, precisamente dalla parte dove sono in corso le demolizioni degli edifici.

Cittadini costretti a tenere le finestre chiuse in queste calde giornate d’agosto, per evitare di ritrovarsi la casa piena di polvere, ma anche alcune testimonianze di persone che riferiscono di avvertire da diverse ore degli odori anomali fortissimi e bruciore agli occhi e alla gola, pensando addirittura di avvalersi dell’assistenza del Pronto Soccorso.

Andando ad analizzare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di ITALFERR S.p.A. ancora dell’anno 2021, al punto 6.4.3 “Misure di prevenzione e mitigazione”, viene riportato chiaramente che “saranno predisposti gli opportuni interventi di bagnatura delle superfici di cantiere e delle aree di stoccaggio terreni che consentiranno di contenere la produzione di polveri”.

Poche parole ma dal grande significato! Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni di sorta su quanto sta avvenendo in questi giorni in via Brennero.

Andando ad esaminare anche altri punti del Progetto in questione, c’è davvero da stupirsi per quante indicazioni riportate non stanno trovando una effettiva applicazione.

Auspico che quantomeno il problema delle emissioni di polvere dal cantiere, relativo alle demolizioni di questi giorni, possa essere risolto già nelle prossime ore.

Per tutto il resto, stendiamo davvero un velo pietoso!