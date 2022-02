URZI (FDI) * AUTOSTRADA A22: « PEDAGGIO GRATUITO NEL TRATTO BOLZANO NORD – BOLZANO SUD, LA MIA NUOVA MOZIONE SARÀ DISCUSSA IN CONSIGLIO PROVINCIALE »

14:10 - 7/02/2022

Pedaggio gratuito nel tratto di A22 tra Bolzano nord e Bolzano sud. Lo torna a chiedere il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì con una nuova mozione che sarà discussa presso il Consiglio provinciale di Bolzano.

Da oggi in trentino – spiega Urzì – è entrato in vigore il nuovo “Urban pass”, che consente il transito gratuito nella tratta compresa fra Trento Nord e Rovereto Sud, previa convenzione tra la Provincia di Trento e la società Autostrada del Brennero. Un provvedimento che permetterà di snellire il tragitto tra la Vallagarina e il capoluogo, con riflessi vantaggiosi sui pendolari sia in termini economici che di tempo.“

“Un’iniziativa del genere – prosegue Urzì – è stata più volte sollecitata, non solo da Fratelli d’Italia ma anche da altre forze politiche per alleviare il traffico anche a Bolzano, ma ha sempre trovato la più ferma contrarietà da parte della Giunta provinciale. Un’occasione sprecata, che, se applicata, avrebbe potuto arrecare influssi positivi sia sulla qualità dell’aria del capoluogo, giudicata da Legambiente tra le più inquinate d’Italia, che in termini di viabilità interna e di tempi di percorrenza.”

“Oggi Bolzano è bloccata nella morsa del traffico, servono soluzioni immediate ed una di queste, in attesa delle grandi opere per la viabilità del capoluogo, potrebbe appunto essere l’utilizzo dell’autostrada come raccordo alternativo: il trentino ha dimostrato che si tratta di una soluzione praticabile, cosa aspetta l’Alto Adige? ” – la chiosa di Urzì.

*

Alessandro Urzì

Gruppo consiliare provinciale Bolzano Fratelli d’Italia