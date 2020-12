PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 18 DICEMBRE, I NUOVI POSITIVI AL MOLECOLARE SONO 149 / QUELLI AL TEST RAPIDO 263 / CONFERMATI DAL MOLECOLARE 34 GIÀ POSITIVI ALL’ANTIGENICO / QUATTRO DECESSI / ALTRI 680 GUARITI »

I nuovi positivi al molecolare sono 149, quelli al test rapido 263. Confermati dal molecolare 34 già positivi all’antigenico. Oggi 4 decessi. Altri 680 guariti.

Coronavirus: i dati di sabato 19 dicembre.

Il numero dei tamponi analizzato è importante, si avvicina ai 6000 tra molecolari e antigenici e i casi positivi riportati nel bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono 149 per i molecolari e 263 per gli antigenici. Ci sono poi da annotare altri 34 casi già risultati positivi nei giorni scorsi al test rapido e che ora si confermano tali anche al test molecolare.

Tra i nuovi contagiati ci sono sempre molti over 70 (84 nuovi casi), dato che continua a preoccupare le autorità sanitarie che rinnovano la raccomandazione all’osservanza rigorosa delle misure di prevenzione (distanziamento, igiene delle mani, uso della mascherina). Ci sono poi 9 bambini con meno di 5 anni (3 di questi hanno un’età compresa tra 0 e 2 anni), mentre il ragazzi in età scolare risultati positivi nelle ultime ore sono 39 (ieri le classi in quarantena erano 15).

Sempre con riferimento ai casi riportati oggi, i soggetti asintomatici sono 133, quelli pauci sintomatici invece quasi il doppio, 242.

Ancora più alto di ieri il numero dei guariti che oggi aumenta di altri 680, portando il totale da inizio pandemia a 16.696.

Purtroppo anche oggi si registrano dei decessi, 4 per la precisione, di cui 3 in ospedale. Si tratta di 3 uomini e 1 donna: la vittima più giovane aveva 73 anni, quella più anziana 89.

Stabile il numero dei ricoverati in ospedale che rimane 428: sempre 50 i pazienti in rianimazione. Sempre sostenuto e fortunatamente in sostanziale “equilibrio” il flusso ingressi/uscite: ieri a fronte di 35 nuovi ricoveri ci sono state infatti 32 dimissioni.

Nel dettaglio, il numero dei tamponi analizzati è il seguente: 3.687 tamponi molecolari di cui 2.279 nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 1.408 alla Fem. I test rapidi comunicati all’Azienda invece risultano essere stati 2.085.