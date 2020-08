LEGA GIOVANI TRENTINO * ROVERETO – PARCHEGGIO “CASSA MALATI“: DIVAN, « IL COMUNE AVREBBE NEGATO QUESTA POSSIBILITà OPTANDO PER ALTRE INSTALLAZIONI »

“Si apprende che l’Azienda Sanitaria non molto tempo fa avrebbe chiesto al Comune di Rovereto, la dotazione di n. 1 parcheggio davanti alla Cassa Malati sita in via San Giovanni Bosco. Il Comune avrebbe negato questa possibilità optando per altre installazioni.

Penso che sia importante fare un passo indietro concedendo all’Azienda Sanitaria il posteggio ambulanza richiesto. I medici ed il personale sanitario non vanno osannati solamente quando conviene, bisogna aiutarli e favorirli in ogni occasione utile. Sono, e mi trovo sempre, dalla parte dei nostri operatori sanitari”. È quanto afferma Leonardo Divan, membro del direttivo Lega Giovani Trentino.

*

Leonardo Divan