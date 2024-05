DEGASPERI (ONDA) – MOZIONE * OSPEDALE S. CHIARA: «SERVIZIO PSICHIATRICO, GARANTIRE LA SICUREZZA PER OPERATORI E PAZIENTI»

08.01 - mercoledì 29 maggio 2024

Proposta di mozione. Servizio psichiatrico S. Chiara: garantire la sicurezza per operatori e pazienti. Le cronache, le testimonianze e i dati confermano che la Psichiatria in Trentino sta vivendo momenti difficili. Senza dimenticare utenti e famiglie, a pagare le conseguenze sono prima di tutto gli operatori per i quali, anziché un posto di lavoro, i rispettivi reparti assomigliano sempre più a campi di battaglia.

Ad occupare gli spazi mediatici è stato da ultimo il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale S. Chiara, sempre più spesso utilizzato nel vano obiettivo di contenere le intemperanze di esagitati che non rivelano alcun tipo di patologia ma curriculum condensati di violenza, aggressioni e rapine. Singolare che quasi sempre i protagonisti siano minorenni espulsi da comunità private finanziate dall’ente pubblico per ragioni di sicurezza, a riprova che anche in questo ambito vale il principio dei profitti per il privato (che tratta i casi più banali e profittevoli) scaricando i veri problemi sul Servizio sanitario per il quale le “espulsioni” non sono previste e sul quale si abbatte la scure dei tagli. Ricordiamo la chiusura della comunità psichiatrica I Larici e il “conferimento” degli assistiti al privato e la prossima chiusura della Psichiatria dell’ospedale di Arco che sguarnirà il sud ovest del Trentino con conseguente, ulteriore appesantimento dei carichi sui reparti superstiti di Trento e Borgo.

Le verifiche confermano che i casi più complicati e rischiosi sotto il profilo della sicurezza non hanno come protagonisti i pazienti seguiti dal Servizio ma soggetti lì indirizzati da altri contesti secondo una modalità che considera il S. Chiara come un deposito solo perché dotato di stanze con porte e finestre chiuse per chi non si sa dove collocare altrimenti e che, a ben vedere, finisce per sottrarre risorse e attenzioni a chi ne ha reale bisogno.

Che la situazione presso il SPDC di Trento sia esplosiva lo certificano i dati ripresi dal registro MOAS, in crescita significativa come da tabella che segue:

TIPO DI EPISODI

2022

2023

Aggressioni verbali

93

136

Aggressioni fisiche verso operatori 58

132

Aggressioni fisiche verso altri pazienti 5

7

Aggressioni contro proprietà

78

127

Aggressioni contro se stessi

45

50

Interventi sorveglianti

110

Il primo passaggio per ripristinare un clima più sereno per i circa 25 operatori e per i pazienti sarebbe quello di migliorare la sorveglianza che non può ricadere sui sanitari. Presso l’ospedale è attivo un posto di Polizia che, stando alle ricostruzioni, si occuperebbe prevalentemente di gestione burocratica degli eventi, senza possibilità di intervento vista la presenza di un solo agente. Infatti, nonostante la contiguità fisica, al bisogno, la consegna è quella di rivolgersi al 112. Il paradosso che ha dell’incredibile, si verifica quando poi agenti o carabinieri si presentano sì in ospedale, ma non oltrepassano la porta del reparto, impossibilitati ad accedervi perché armati.

Considerata l’attuale inconcludenza delle chiamate alle Forze dell’Ordine, agli operatori non rimane che invocare l’intervento dei due sorveglianti del Pronto Soccorso, già sottopagati, e sfruttati. Questi ultimi, peraltro sempre disponibili e pronti a rispondere, sono comunque gravati di incombenze ordinarie dalle quali non possono distogliersi se non in casi estremi e, forse, quando ormai è tardi.

Viste le esperienze e le tipologie di eventi che connotano il SPDC servono una organizzazione e risorse che non lascino gli operatori e i pazienti in balia del caso ma che assicurino sorveglianza costante e garantiscano l’intervento entro pochi minuti.

Per questo, nel gennaio 2024, il direttore dell’U.O. di Psichiatria ha rinnovato, a ben sette direttori di APSS, la richiesta di potenziare almeno il servizio di sorveglianza direttamente in reparto. Ad oggi non risultano riscontri.

Considerati i rischi potenziali e i limitati poteri di intervento dei sorveglianti, è comunque chiaro che l’unica risposta adeguata sarebbe il potenziamento del Posto di Polizia per renderlo un vero presidio pienamente operativo oltre che la condivisione di protocolli operativi che consentano agli agenti e ai carabinieri di accedere fisicamente al reparto.

Tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale

1) sottoporre ai locali vertici la necessità di potenziare il Posto di Polizia dell’Ospedale S. Chiara;

2) condividere protocolli di azione con le Forze dell’Ordine che consentano alle stesse di intervenire all’interno del SPDC;

3) verificare le condizioni di lavoro e il trattamento dei sorveglianti in servizio presso il Pronto Soccorso del S. Chiara per valutarne l’adeguatezza rispetto a criteri basilari quali la dignità, la sicurezza e il rispetto;

4) potenziare la presenza di sorveglianti prevedendo la presenza stabile di un operatore presso il SPDC del S. Chiara;

5) riconsiderare la chiusura del SPDC dell’Ospedale di Arco, verificando la sostenibilità della decisione rispetto al prevedibile appesantimento delle condizioni già critiche presso gli omologhi reparti di Trento e Borgo Valsugana.

*

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)