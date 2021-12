GPI SPA – TRENTO * NUOVA SEDE: MANZANA, « ACCORDO CON LA PAT PER IL TRASFERIMENTO DEL QUARTIER GENERALE ALLE “CASOTTE“ A MORI, FONDAMENTALE DISPORRE DI UNO SPAZIO ADEGUATO»

15:49 - 10/12/2021

Gpi SpA, Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo SpA e Comune di Mori hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato al trasferimento del quartier generale del Gruppo Gpi in località Casotte, la più grande area produttiva di nuova edificazione in Trentino, sita sul territorio del Comune di Mori.

L’operazione oggetto del protocollo di intesa prevede che il Gruppo Gpi acquisti da Trentino Sviluppo un lotto di oltre 43 mila metri quadrati per costruire un complesso di edifici, sia di tipo produttivo (oltre 5.000 mq. destinati alla costruzione di armadi robotizzati per la distribuzione dei farmaci), che di servizio (oltre 7.000 mq. destinati a spazi operativi ed aree di accoglienza/collaborazione), confacenti alle necessità del Gruppo.

Volontà di tutti i soggetti è mantenere sul territorio provinciale il quartier generale di Gpi, società di rilevanza nazionale e internazionale che, se non trovasse nel territorio di origine una soluzione adeguata alla crescita, sarebbe costretta a trasferirsi fuori Regione.

L’intesa siglata dalle parti è condizionata alla modifica, entro il 31 marzo 2022, del Piano attuativo dell’area Casotte in capo al Comune di Mori e alla realizzazione di talune infrastrutture (fibra ottica, marciapiedi, illuminazione pubblica). Impegno di Gpi è mantenere un organico di almeno 275 ULA (Unità Lavorative per Anno).

L’accordo prevede inoltre che Gpi prenda in carico le aree in diritto di superficie limitrofe ai lotti di proprietà per realizzare un parcheggio pubblico e gestire il verde. Queste aree, pari a circa 42 mila metri quadrati, resteranno di proprietà dell’ente pubblico; Gpi ne garantirà la cura e la manutenzione.

Il presidente del Gruppo Gpi, Fausto Manzana: «Per il nostro Gruppo disporre di una sede adeguata alle sue necessità è fondamentale: siamo cresciuti tanto in questi ultimi anni e continueremo a farlo. Abbiamo bisogno di spazi maggiori e funzionali alle attività quotidiane dei collaboratori, guardiamo alla qualità degli spazi di lavoro, ai criteri di sostenibilità ambientale e alle interconnessioni, digitali e non solo. Questa intesa è un primo, importante passo nella giusta direzione per il consolidamento e il mantenimento del centro decisionale della nostra realtà su un territorio che tanto ci ha dato. In questi mesi abbiamo collaborato con le strutture tecniche degli Enti dedicate al progetto: abbiamo visto quanto impegno è stato profuso e ringraziamo tutti per questa attenzione. Perciò attendiamo fiduciosi che il Comune di Mori e i soggetti pubblici coinvolti apportino, nei tempi definiti in sede di intesa, le necessarie modifiche al Piano attuativo e realizzino le infrastrutture a oggi mancanti».