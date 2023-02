FLP – TRENTO * REPLICA A FIMMG: VETRONE, « ANCHE IL SINDACATO MINORITARIO HA IL DIRITTO DI PROTESTARE »

19.58 - giovedì 16 febbraio 2023

Abbiamo appreso dagli organi di stampa di alcune critiche e dichiarazioni, a nostro avviso fuori luogo e gratuite da parte del sindacato SMI (sindacato dei medici italiani, oggi rappresentato da Nicola Paoli), nei confronti del sindacato FIMMG (federazione italiana medici medicina generale, rappresentata da Valerio Di Giannantonio), Quest’ultimo reo di aver affisso cartelloni pubblicitari a dimostrazione di un grosso carico di lavoro e di troppa burocrazia per i medici trentini nell’ambito della Apss (Azienda provinciale servizi sanitari).

Le critiche dello SMI per così dire, sono indirizzate a coloro che sono parte minoritaria nella rappresentatività sindacale e soprattutto perché non concordate con le altre organizzazioni sindacali.

La FLP “federazione lavoratori pubblici”, intende prendere le distanze da coloro che non riconoscono l’operato delle cosiddette minoranze e si stupisce quando legge che per criticare qualcuno bisogna prima concordarlo con le altre OO.SS.

Rammentiamo che le c.d. minoranze, fanno parte di un sistema democratico che non può essere messo in discussione da coloro che sono maggioranza. Ammesso che lo siano. Tant’è che spesso, proprio grazie alle opposizioni e/o minoranze i provvedimenti, le leggi e gli accordi sono stati riempiti di contenuti e miglioramenti.

Oltretutto, il rappresentante dello SMI, fino a poco tempo fa a capo della Cisl medici di Trento, non è nuovo a dichiarazioni contro qualcuno… con una piccola distinzione. Se le fa lui sono giuste ed appropriate, se le fa qualcun altro sono inopportune e sbagliate.

Per ritornare invece al ruolo del sindacato, in qualche caso minoritario, la FLP anch’essa autonoma, chiede maggior rispetto per tutti ed auspica che su temi importanti e di vitale importanza per i cittadini e per gli addetti ai lavori non si ci divida in sterili polemiche che spesso rafforzano il datore di lavoro, anche quando quest’ultimo fa scelte errate.

Oltretutto, dividersi tra autonomi che fanno tanta fatica per conquistarsi un ruolo ed una rappresentatività, è davvero stupefacente! A proposito, ma siamo sicuri che lo SMI è maggiormente rappresentativo?

Il Segretario Regionale FLP

Giuseppe Vetrone