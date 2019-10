RCC * REDDITO CITTADINANZA: PARLA UNA DEI NAVIGATOR IDONEI MA NON ASSUNTI: « SERVONO ALTRE RISORSE ALTRIMENTI SI RISCHIA IL FALLIMENTO »

Parla una dei navigator idonei ma non assunti: “Troppo pochi gli assunti rispetto ai percettori del reddito, servono altre risorse altrimenti si rischia fallimento del reddito di cittadinanza. I percettori del reddito che stanno facendo i colloqui sono rimasti spiazzati quando gli hanno parlato di gruppi di orientamento collettivi. I 5 Stelle proviamo a contattarli da giugno ma non ci degnano di una risposta. Abbiamo provato la strada del dialogo, ora pensiamo di tutelarci a livello sindacale”

Ninive Usala, una dei navigator idonei rimasti fuori dalla lista dei 6mila vincitori del concorso, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Anche i 3mila idonei chiedono di essere assunti perché il numero dei navigator contrattualizzati non basta per seguire i fruitori del reddito di cittadinanza. “Le nostre richieste non sono una puntatura di piedi –ha spiegato Usala-. I navigator assunti non riescono a star dietro a tutti i percettori del reddito quindi a rimetterci saranno le politiche attive. I navigator non possono fare miracoli. E’ talmente composito e complesso il fenomeno di precarietà e disoccupazione che un navigator difficilmente riuscirà a poter affrontare veramente in maniera solida e strutturata un percorso con il proprio utente, quando ha di fronte tantissimi utenti.

Abbiamo avuto notizie di come si stanno svolgendo i colloqui per i percettori del reddito e ci rendiamo conto che c’è stato anche un rimansionamento di tanti navigator che non era neanche previsto. Una percettrice del reddito che ha fatto il primo colloquio di orientamento con il suo navigator mi ha detto di essere rimasta spiazzata perché si è trovata di fronte il navigator e il dirigente del CPI che hanno aggiornato la sua anagrafica e che però le hanno parlato di gruppi di orientamento collettivi.

Lei è rimasta spiazzata perché si aspettava tutt’altro, si aspettava che il navigator andasse a scandagliare le sue competenze e iniziasse una fase di matching con le offerte di lavoro. Probabilmente avverrà in futuro, ma ho paura che sia un futuro troppo lontano. Il rammarico del nostro gruppo è che proprio i genitori putativi di questa misura non ci degnano di una risposta, nonostante proviamo a contattarli da giugno. Ci riferiamo al M5S, ai ministri Catalfo e Di Maio. C’è un silenzio che secondo me non è casuale, è motivato. Abbiamo provato la strada del dialogo, ora pensiamo di tutelarci a livello sindacale”.