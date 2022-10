GUGLIELMI (FASSA) * “COALIZIONE DI CENTROSINISTRA“: « QUALCUNO HA VOLUTO SURRETTIZIAMENTE APPROPRIARSI DI UN CARTELLO PRIVO DI AUTONOMISTI, QUESTA È LA NOSTRA IMMAGINE CHE COMPARE NEL WEB DAL 2018 »

16.05 - sabato 29 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si legge in questi giorni di una fantomatica coalizione di centrosinistra che vorrebbe appropriarsi del nome coalizione autonomista. Allo scopo di evitare future diatribe e dispute vorrei ricordare, come segretario politico dell’Associazione Fassa, partito che rappresento in consiglio provinciale e regionale che il Presidente Fugatti ha presentato agli elettori nel 2018 la Coalizione Popolare e Autonomista composta di ben 9 partiti.

Coalizione Popolare e Autonomista che i trentini hanno voluto al governo della Provincia e che si ripresenterà ancora più salda fra 12 mesi. Se poi, qualcuno ha voluto surrettiziamente chiamare così un cartello elettorale del tutto privo di autonomisti per strappare un seggio a Roma, questo poco rileva. Se le mie parole non dovessero bastare oggi è di moda googolare (orribile neologismo): ebbene questa è l’immagine che compare a chi scrivesse Coalizione Popolare e Autonomista. Tanto dovevo per amor di verità.

*

Luca Guglielmi

Consiglio Provinciale Trento (Gruppo Fassa)