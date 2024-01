CCIAA – TRENTO * ALIMENTAZIONE E TERRITORIO:« L’IMPRESA IN UN LIBRO – IL FUTURO DEL CIBO, A PALAZZO ROCCABRUNA L’ESPERTO DOMENICO FUCIGNA (15/1) »

11.23 - sabato 13 gennaio 2024

“L’impresa in un libro. Incontri con l’autore” è un format di appuntamenti ideato da Accademia d’Impresa – la struttura della CCIAA di Trento dedicata alla formazione imprenditoriale – che consente al pubblico di confrontarsi con esperti del mondo dell’economia e della cultura su temi che riguardano la vita delle organizzazioni, il tutto partendo dalle pagine di un libro.

Ospite dell’incontro di lunedì 15 gennaio, che si terrà alle 17.30 a Palazzo Roccabruna, sarà Domenico Fucigna, futurologo, creativo, docente di strategie pubblicitarie presso diversi Atenei, nonché autore del volume “Verso il 2023. Cibo. Cosa fare?” (Carta Bianca, 2023).

Il testo è una guida al mercato che passa in rassegna le molteplici opportunità offerte alle imprese di casa nostra dagli svariati comportamenti alimentari che animano i più disparati angoli del mondo. “In questo campo – scrive l’Autore – c’è un assoluto bisogno di fare, poiché la questione del cibo è centrale in ogni programma di azione per il futuro, dall’Agenda 2030 al Green Deal. A noi tocca gettare le basi per iniziare a realizzare quel futuro.”

Si tratta di un tema di forte attualità che coniuga sostenibilità e business in un ambito, quello dell’alimentazione, che interseca uno degli assi portanti dell’attività di Accademia d’Impresa. A intervistare l’Autore sarà Laura Andreolli, coordinatrice dell’area cultura di prodotto e territorio.