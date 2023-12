CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “SONOMA“: « LA CREAZIONE DI MARCOS MORAU, AL TEATRO SOCIALE DI TRENTO (DAL 14 AL 17/12) »

07.49 - martedì 12 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La Stagione del Teatro Sociale conclude il 2023 nel segno della danza con “Sonoma”, la creazione di Marcos Morau. Nato dal genio artistico del visionario coreografo di fama internazionale e direttore della celebrata compagnia La Veronal, Sonoma è uno spettacolo ispirato alle opere e alla vita del regista Luis Buñuel, maestro del cinema surrealista.

Giovedì 14 dicembre, ore 20.30 – Teatro Sociale

Venerdì 15 dicembre, ore 20.30 – Teatro Sociale

Sabato 16 dicembre, ore 18.00 – Teatro Sociale

Domenica 17 dicembre, ore 16.00 – Teatro Sociale

Sonoma approda al Teatro Sociale di Trento dopo aver fatto tappa con grande successo dal 7 al 10 dicembre scorso al Teatro Comunale di Bolzano, all’interno della Stagione del Teatro Stabile di Bolzano.

Sonoma è una parola che non esiste nel dizionario spagnolo. Al suo interno contiene le particelle dal greco soma (corpo) o dal latino sonum (suono): corpo del suono e suono del corpo.

Oggi viviamo la Storia in maniera veloce, frenetica, ad un ritmo talmente rapido che è davvero difficile starle dietro. Non a caso, nessuno sa più con esattezza ciò che sta succedendo. Si potrebbe semplicemente dire che stiamo cadendo in avanti, e durante questa caduta accelerata – quasi come sulle montagne russe – gridiamo.

Sonoma è quel suono del corpo mentre cade, la rabbia dell’essere umano che crede di essere ancora vivo, di essere ancora sveglio.

Marcos Morau riprende il tema sviluppato nel lavoro che ha creato nel 2016 per il Ballet de Lorraine, “Le Surréalisme au service de la Révolution”, ispirato alla figura di Luis Buñuel e al mondo onirico del cineasta spagnolo, tra la Calanda medievale e la Parigi cosmopolita, tra disciplina gesuita e libertà surrealista. Ora tutto questo microcosmo viene ulteriormente ampliato e sviluppato grazie a Sonoma, l’ultima creazione per nove interpreti del regista spagnolo con La Veronal, la compagnia fondata a Valencia nel 2005.

Perché Buñuel non è mai stato così attuale: ha saputo vedere perfettamente ciò che ci riservava il futuro quando ha trovato nel rumore dei tamburi di Calanda e di tutta la Bassa Aragona, quel grido diretto alle viscere.

Perché Buñuel era già qui, ad ascoltare il suono dell’abisso che si apre quando l’immaginazione è libera, ma è l’uomo a non essere libero.

Foyer del Teatro

Tornano gli appuntamenti dedicati agli approfondimenti con i protagonisti della Stagione 23-24, realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento e la Fondazione Museo storico del Trentino.

Per il settimo incontro in calendario, previsto al Teatro Sociale venerdì 15 dicembre alle ore 17.30, Marcos Morau e la compagnia incontreranno il pubblico. L’incontro sarà moderato da Marco Presotto.

Trento, 11 dicembre 2023

La Veronal

SONOMA

Ideazione e direzione artistica Marcos Morau

Coreografia Marcos Morau

in collaborazione con le danzatrici

Danzatrici Lorena Nogal, Marina Rodríguez, Ariadna Montfort, Núria Navarra, Àngela Boix, Laia Duran, Anna Hierro, Alba Barral, Julia Cambra

Testo El Conde de Torrefiel, La Tristura e Carmina S. Belda

Répétiteurs Estela Merlos e Alba Barral

Consulenza artistica e drammaturgica Roberto Fratini

Assistente vocale Mònica Almirall

Direzione tecnica e disegna luci Bernat Jansà

Stage manager, oggetti di scena ed effetti speciali David Pascual

Sound design Juan Cristóbal Saavedra

Coproduzione Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Tanz im August/ HAU Hebbel am Ufer, Grec 2020 Festival de Barcelona – Institut de Cultura Ajuntament de Barcelona, Oriente Occidente Dance Festival, Theater Freiburg, Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque, Mercat de les Flors, Temporada Alta, Hessisches Staatsballett in the frame of Tanzplattform Rhein-Main, Sadler’s Wells

In collaborazione con Graner – Fàbriques de Creació e Teatre L’Artesà

Progetto beneficiario di PYRENART cross-border cooperation project, within the framework of the Interreg VA program Spain-France-Andorra POCTEFA 2014-2020 – European Regional Development Fund (ERDF)

Con il supporto di INAEM – Ministerio de Cultura y Deporte de España e/und ICEC – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya