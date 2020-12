METEOTRIVENETO * PASSO SELLA: « LE FOTO DI OGGI 8 DICEMBRE DELL’ HOTEL MARIA FLORA ISOLATO DA VENERDÌ 4 DICEMBRE, NEVE CADUTA CON PUNTE DI 2 METRI E 30 CENTIMETRI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Le fotografie ci arrivano direttamente da Stefano gestore dell’hotel Maria Flora situato ai 2240 metri del Passo Sella, il più alto dei passi dolomitici, isolato ormai da venerdì scorso (precisiamo che lui vive lì tutto l’anno!). La nostra Associazione collabora con l’hotel Maria Flora da circa un anno quando è stata installata sul tetto dell’hotel una stazione meteo e una webcam collegate h/24 online sul web liberamente consultabili a questi link LINK 1 LINK 2

I quantitativi caduti sono pari mediamente a 180 cm, con punte di 230 cm perché a quelle altitudini il vento la fa da padrone, tant’è che difficilmente si trovano accumuli sui tetti dell’hotel, spazzato dalle raffiche, raffiche che hanno raggiunto i 70 km/h domenica mattina (aria calda in arrivo), i 90 km/h sabato sera (aria calda in arrivo) e gli 87 km/h venerdì. La temperatura tra venerdì scorso ed oggi ha oscillato tra i -9°C di minima ed i -1°C di massima, dal 1° dicembre il Passo Sella è sempre stato sotto lo zero. La temperatura percepita a causa dell’effetto del vento (wind chill) si è registrata questa notte con -18°C.

Ecco alcuni dei più significativi scatti inviatici dal gestore dell’hotel Maria Flora.

Meteotriveneto.