CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “EVOLUTION DANCE THEATER“: « IL TEATRO CRISTALLO SI COLORA CON IL “BLU INFINITO“, A BOLZANO IL 18/1 (20.30) »

06.06 - sabato 13 gennaio 2024

Prosegue il tour del Circuito Danza del Trentino Alto Adige organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, che giovedì 18 gennaio approda al Teatro Cristallo di Bolzano (inizio ore 20.30). Sul palcoscenico salirà la eVolution dance theater con Blu Infinito, una creazione del coreografo e direttore artistico della compagnia Anthony Heinl.

L’acqua scorre, danza e fluttua compiendo viaggi meravigliosi. Scopre sentieri nascosti nel magico mondo della natura, per poi fluire nel Blu Infinito. Qui incontra creature fantastiche, animali acquatici e alghe marine. I coralli si accendono di luce quando i raggi del sole penetrano la superficie dell’acqua. I fondali marini s’illuminano di colori che sembrano dipinti dalla mano di un artista. Non c’è un sopra, né un sotto. Non esiste gravità ma solo un bellissimo volo libero. Il blu infinito è l’origine di ogni metamorfosi, muta di forma e densità, avvolge le sue misteriose creature in un sensuale e travolgente abbraccio.

eVolution dance theater, compagnia fondata dal coreografo americano Anthony Heinl, capace di riunire danza, arte, acrobazia, magia e illusione, è pronta ancora una volta a trasportare il pubblico in un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione.

La commistione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo. L’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno degli elementi distintivi di eVolution dance theater. Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano. Un blu misterioso in cui fluttuano luminescenti creature.

Evolution Dance Theater

Compagnia fondata in Italia dal coreografo americano Anthony Heinl, da oltre dieci anni affascina e ipnotizza il pubblico di tutto il mondo. I suoi spettacoli sono rappresentati in tutta Italia e nel mondo, con tour che negli anni hanno raggiunto paesi quali Brasile, Cina, Colombia, Israele, Germania, Macao, Svizzera, Spagna, fra gli altri. Gli artisti della compagnia sono danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti. La fusione di diverse discipline, di teatro fisico e danza, è enfatizzata da una illuminazione futuristica, effetti speciali e scenari interattivi. Il repertorio comprende gli spettacoli Firefly, Electricity, Black & Light, Night Garden The Magic of Light.

Informazioni

Ancora pochissimi biglietti disponibili, acquistabili su https://ticket.midaticket.it/teatrocristallo/Events oppure presso la biglietteria del Teatro Cristallo di Bolzano.

Si avvisa il pubblico che durante lo spettacolo è previsto l’uso di effetti strobo.

Maggiori informazioni su www.centrosantachiara.it