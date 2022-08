SOCIETÀ INCREMENTO TURISTICO CANAZEI (TN) * 75ESIMO ANNIVERSARIO: “« A “CAMPO BASE“ LA STORIA ED I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA SOCIETÀ DI IMPIANTI A FUNE (26/8- ORE 21.00) »

15.46 - martedì 23 agosto 2022

75 anni di Sitc a “Canazei Campo Base”. La storia e i momenti più significativi dell’importante società di impianti a fune vengono ripercorsi nell’incontro del 26 agosto della rassegna culturale, fiore all’occhiello dell’estate fassana.

I 75 anni della Sitc si celebrano a “Canazei Campo Base”, il 26 agosto alle 21 in piazza Marconi (in caso di maltempo al cinema teatro Marmolada). L’importante anniversario della Società Incremento Turistico Canazei è occasione, durante l’incontro che la rassegna – organizzata dalla giornalista Elisa Salvi, che la conduce assieme al collega Giorgio Pedron, e sostenuta dal Comune di Canazei – dedica alla realtà impiantistica dal valore internazionale, per ripercorrere un periodo storico molto significativo per Canazei e l’intera Val di Fassa. Nel corso di quindici lustri, lo sviluppo turistico di Fassa, e quindi l’aumento del benessere per la popolazione locale, va di pari passo all’avanzare di questo settore industriale che è parte integrante della realtà della vallata ladina.

L’excursus storico, attraverso le tappe più importanti affrontate dalla società, avviene con il contributo di: Fiorenzo Perathoner, memoria storica di Sitc (e non solo) di cui è stato presidente dal 1993 al 2008 nonché presidente per otto anni del Dolomiti Superski, uno dei più importanti consorzi sciistici al mondo con i suoi 1200 km di piste; Daniele Dezulian, in azienda dagli anni Novanta, e presidente in carica dal 2020 e con Daniela Perathoner, membro del consiglio di amministrazione. La serata sarà arricchita anche da fotografie e immagini del passato, girate nel corso del tempo da Fiorenzo Perathoner sin da giovane appassionato videomaker, e da video più recenti che mostrano i passi da gigante compiuti da ricerca e tecnologia sia sul fronte degli impianti a fune, sia su quello dell’innevamento.

L’incontro che ha come protagonista Sitc e la sua storia è il sesto di “Canazei Campo Base” 2022, che ne prevede altri due ed esattamente: il primo settembre “Jir sa mont con prudenza” con Elena Guella e Iole Manica, vicepresidenti della Sat, e altri ospiti e, infine, il 21 settembre “FuTurismo” con Michil Costa.