AUTOMOBILE CLUB TRENTO * GOLF 2022: « FOLGARIA IL 27/8, UNA DELLE 39 TAPPE PER ACCEDERE ALLA FINALE DI OTTOBRE IN COSTA SMERALDA »

15.11 - martedì 23 agosto 2022

Sabato 27 agosto, nell’Altopiano cimbro, una delle 39 tappe per accedere alla finale di ottobre in Costa Smeralda. Possono partecipare tutti i Soci dell’Automobile Club d’Italia, anche tesserandosi sul campo.

L’Automobile Club Trento organizza sabato 27 agosto 2022, per l’intera giornata – anche quest’anno all’interno della pregiata cornice del Golf Club di Folgaria – la tappa trentina di selezione del 31.mo Campionato italiano di golf per i Soci ACI.

Possono partecipare all’evento tutti i Soci ACI in regola con il tesseramento, oltre a coloro che decidano di tesserarsi (a condizioni particolarmente agevolate) direttamente presso la segreteria organizzativa allestita nel Golf Club.

Come di consueto, a fine gara e per tutti i partecipanti, sarà organizzato un momento conviviale nel quale, oltre ad assegnare i premi della tappa, saranno estratti i premi messi a disposizione dagli sponsor.

Il circuito è riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano e contraddistingue la passione dei 100.000 iscritti nelle trenta edizioni che finora si sono svolte, rappresentando un successo che l’Automobile Club d’Italia rinnova ogni anno, a tutto vantaggio dei numerosi partecipanti, tanto da aver ottenuto anche per questa edizione il patrocinio della Federazione Italiana Golf.

Le 39 tappe complessivamente in programma nel corso di quest’anno porteranno sul green di tutto il territorio nazionale oltre 3.000 persone con le loro famiglie a condividere i valori dello sport e dello stare insieme all’aria aperta, in una manifestazione che attraversa l’Italia rinsaldando il binomio indissolubile tra il golf e la mobilità.

Una manifestazione che ha ottenuto ottimi apprezzamenti per il suo elevato standard qualitativo e dove il confronto sportivo è sempre più serrato, dal momento che come sempre i vincitori delle tre categorie di ogni gara di selezione partecipano alla gara finale come ospiti dell’organizzazione.

A proposito di finale, quella di quest’anno si disputerà dal 3 al 7 ottobre 2022 in Sardegna, a Porto Cervo, presso il Pevero Golf Club, in uno scenario prestigioso e affascinante come la Costa Smeralda, già teatro di eventi a forte richiamo internazionale come la tappa tricolore del Mondiale WRC “Rally Italia Sardegna” o il “Rally Costa Smeralda”. Hanno diritto di accedervi, in qualità di qualificati, coloro che abbiano disputato e terminato una qualsiasi delle 39 gare di selezione, consegnando regolarmente lo score con un risultato utile; il Comitato organizzatore si riserva comunque la facoltà di far partecipare alla finale giocatori con Wild Card.

Il soggiorno in Costa Smeralda è inoltre aperto a tutti i Soci e ai loro accompagnatori, anche a quelli non golfisti, sempre a condizioni notevolmente convenienti.