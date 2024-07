CONSIGLIO PAT * ASSESTAMENTO DI BILANCIO: «APPROVATO CON 20 VOTI FAVOREVOLI E 14 CONTRARI»

07.54 - sabato 27 luglio 2024

Il Consiglio provinciale approva l’assestamento di bilancio. La votazione dopo lunghe ore di trattativa. Alle 01.17 del 27 luglio, dopo un’estenuante maratona e lunghe ore di trattativa, il Consiglio provinciale ha votato con 20 voti favorevoli e 14 contrari l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi 2024-2026. Si procede ora con l’esame ela votazione del Defp.

Superato lo scoglio dell’articolo 10, che la Giunta ha deciso di abrogare, verso le 23.40, il consigliere Francesco Valduga (Campobase), comunicava il ritiro di tutti gli emendamenti, con l’esclusione di quelli di merito. Dopo di lui anche Alessio

Manica (PD), Lucia Coppola (Alleanza verdi sinistra) e Paola Demagri (Casa Autonomia) dichiaravano di voler ottemperare l’accordo e mantenere esclusivamente gli emendamenti non ostruzionistici. Walter Kaswalder (Patt) rinunciava all’unica proposta di modifica depositata, mentre Filippo Degasperi (Onda) optava per il ritiro delle sue oltre 5500 proposte ostruzionistiche articolo per articolo. A questo punto la tensione si allentava così da permettere in tempi relativamente rapidi la votazione delle 57 norme del disegno di legge 35, l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi 2024-2026.

Il contrastato articolo 43 sulla realizzazione di esercizi alberghieri di qualità su aree agricole contigue ad aree già insediate, emendato nella forma concordata, è stato approvato con l’unico voto contrario del consigliere Andrea De Bertolini (33 sì e un no).

In dichiarazione di voto al disegno di legge sono intervenuti:

Francesco Valduga (Campobase): la mediazione che abbiamo messo in campo, ha detto annunciando il voto contrario, è stata opportuna perché abbiamo limitato in maniera puntuale la possibilità di consumo di suolo all’articolo 43 e recuperato alcuni temi che ci stavano a cuore sulle politiche per la casa, il sostegno alle famiglie con figli, le liste di attesa e la sanità, il sostegno psicologico, l’edilizia scolastica, il funzionamento degli enti locali ecc.;

Mirko Bisesti (Lega): piena soddisfazione e grazie a chi ha lavorato alla mediazione per mettere a punto risorse davvero importanti e risultati concreti, alcuni dei quali attesi da troppi anni;

Walter Kaswalder (Patt): bene la mediazione degli assessori, piena condivisione, chiedo che si metta particolare attenzione nelle prossime manovre sulle sistemazioni delle opere idrauliche;

Alessio Manica (PD): non è stata una trattativa facile, riteniamo che abbia portato comunque alcuni elementi di parziale soddisfazione su alcuni temi, oltre a quelli citati da Valduga anche la cooperazione internazionale. Purtroppo i vuoti superano i pieni anche per la bocciatura di tutti gli ordini del giorno che contenevano argomentazioni molto importanti, per noi non trattate a sufficienza, tutti da rinviare alla prossima manovra. Mi permetto di evidenziare che ci siamo incagliati su temi che esulano dalla finanziaria, come la norma urbanistica e questo è un segnale di attenzione che rimpallo al Presidente

Paola Demagri (Casa autonomia): il raggiungimento di alcuni obiettivi strategici (accanto agli altri 700.000 euro per l’abbattimento delle liste di attesa, interventi per i pazienti oncologici con risorse psicologiche) compensano e riducono solo in parte l’amarezza e l’umiliazione venuti dalla bocciatura degli ordini del giorno;

Il presidente Maurizio Fugatti ha concluso ringraziando il personale che ha collaborato e tutti i consiglieri per il contributo che hanno apportato al dibattito aldilà dei momenti difficili che si sono vissuti, momenti di confronto anche delicati che però si sono risolti. Una legge di assestamento dove le questioni divisive sono state poche e forse più ideologiche che reali. Un’ottima manovra, mi aspettavo qualche astensione piuttosto che un voto contrario, perché un bilancio di questa portata è tutt’altro che scontato.

Lucia Coppola (AVS) ha annunciato il voto contrario, sottolineando che nessun ordine del giorno, molti dei quali assolutamente trasversali è stato degnato della minima attenzione: nonostante ciò ha evidenziato il grande lavoro di cucitura e il faticoso dialogo comunque utile a tutti;

Claudio Cia (Misto): oltre un miliardo di euro, provvedimenti importanti che incidono sulla vita della Provincia e ci si è incagliati su solo due articoli, tanto che tutti gli altri sembrano passare in secondo piano e questo è ingiusto. Spero che domani le notizie non si limitino a questo.