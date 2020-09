BRIDI (LEGA TRENTINO) * ELEZIONI 2020: « A MARTIGNANO STRAPPÀTI I MANIFESTI DELLA LEGA PER LA SECONDA VOLTA, CI VOGLIONO MAGGIORI CONTROLLI »

Può succedere una volta, ma non si può accettare che in due occasioni i manifesti della Lega a Martignano siano stati strappati; lo stesso è avvenuto anche per i manifesti di Fratelli d’Italia. Un atteggiamento antidemocratico e che deve essere condannato da tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori della Costituzione. Inoltre tali atti devono essere contrastati anche con pattugliamenti durante le ore notturne da parte delle forze di polizia locale, individuando in modo rapido chi effettua tali azioni.

Questo quanto dichiarato dal Consigliere comunale della Lega a Trento Vittorio Bridi.