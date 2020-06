DEGASPERI (ONDA) * FILM COMMISSION PAT: « I SOLDI DEI TRENTINI PER FINANZIARE UN DOCUMENTARIO SULLE TONNARE SARDE E UN FILM SULLA VITA DI ROBERTO BAGGIO »

I soldi dei trentini per finanziare un documentario sulle tonnare sarde e un film sulla vita di Roberto Baggio

La Trentino Film Commission ha comunicato l’esito del primo bando 2020.

Si tratta di 6 progetti per i quali l’assessore Bisesti auspica che, dopo la battuta d’arresto dovuta al Covid, al più presto “possano riprendere quelle produzioni di qualità che hanno fatto conoscere al- cuni luoghi incantevoli del nostro Trentino”.

Soprassediamo sui luoghi che in tempi passati sono stati fatti conoscere (molti ricorderanno il par- cheggio dei mezzi pesanti nella zona industriale di Arco) ma scorrendo le produzioni approvate ce ne sono due che non possono che suscitare qualche perplessità.

Nella sezione cinematografica, pur stimando Roberto Baggio, non è facile comprendere il nesso tra “Il Divin codino” (questo il titolo) e la promozione del Trentino. Il film “racconta la vita di Roberto Baggio (vicentino di Caldogno), il calciatore italiano più amato di sempre”. Come la vita di Baggio si intrecci con il Trentino o possa in qualche modo ricondurre lo spettatore al nostro territorio pro- babilmente lo scopriremo quando arriverà sugli schermi.

Tra i documentari (2 sui 3 ammessi vedono tra l’altro la stessa regia e la stessa casa di produzio- ne) spicca invece “The Kings of Tuna”: nuova serie factual dedicata alla pesca in tonnara in Sarde- gna.

In mancanza di spiegazioni sulle ragioni del sostegno e sulle previste ricadute in termini di promo- zione del nostro territorio, l’imbarazzo per molti potrebbe rivelarsi lacerante, soprattutto tra i trentini fans di Roberto Baggio e quelli amanti della Sardegna.