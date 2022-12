COMUNE ROVERETO (TN) * MART – 20 ANNI: SINDACO VALDUGA: « INVESTIMENTO PER IL BENESSERE DELLA CITTÀ, SI RESPIRA ATMOSFERA CHE RIMANDA AL CONTESTO EUROPEO »

08.59 - domenica 11 dicembre 2022

Mart, un investimento per il benessere della città. Essere contemporanei è una qualità che appartiene a Rovereto. Nei secoli la città ha saputo essere avanguardia nell’interpretare i mutamenti del tempo, ponte tra cultura italiana e cultura mitteleuropea, luogo del commercio di beni preziosi e di grande erudizione, capace di mantenere saldi i legami con il proprio passato, guardando al futuro e di cogliendo le opportunità.

In questo contesto è nato il Mart, una straordinaria intuizione che ha trovato terreno fertile in una storia di investimento in formazione, in cultura, in un sistema museale di cui è divenuto snodo importantissimo, all’interno di una rete che si è sedimentata nel tempo e che ha permesso ad alcuni illuminati cittadini di promuovere quello che ad alcuni sembrava un azzardo per una città di queste dimensioni. Eppure la dimensione internazionale di Rovereto e di molti dei suoi abitanti, ha permesso di immaginare un polo della cultura, dove trovano sede il Museo e la Biblioteca civica, che ha saputo guardare lontano, al di fuori dei confini regionali e nazionali, proponendosi nel panorama internazionale come un punto di riferimento.

Due decenni sono molto tempo nella vita di una persona, ma quando si amministra si deve avere la capacità di pensare sul medio e lungo termine, così come ha fatto chi, già alla fine degli anni ‘80 ha immaginato una sede del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea a Rovereto. E così oggi festeggiamo la nascita di un progetto del quale progressivamente la città ha preso consapevolezza e che ha richiesto tempo affinché fosse accettato dai più critici. Lavorando in sinergia con gli altri Musei della città, è divenuto sempre più centro di diffusione del sapere, di promozione delle idee, parte di un processo che non è solo culturale ma anche di sviluppo urbanistico e di promozione turistica. Uno spazio di relazione, una vera e propria piazza articolata sotto la cupola, dove si respira un’atmosfera che rimanda al contesto europeo, dove allo spazio per la lettura si affianca un auditorium per spettacoli ed eventi, dove all’arte si unisce l’offerta gastronomica di alto livello.

Quanto fatto nel corso non solo di questi venti anni, ma anche in quelli che li hanno preceduti, sia attraverso l’offerta generata dal sistema museale, sia dalla valorizzazione della stessa con scelte amministrative che hanno interpretato le esigenze legate ad un nuovo modello di sviluppo, ha permesso di creare connessioni capaci di rispondere a coloro che immaginavano che non fosse un investimento produttivo, dimostrando che lo è assolutamente sia dal punto di vista della crescita spirituale della città, sia sotto quello economico. Anche chi era scettico, oggi ha capito che spingendo sulla cultura e investendo su beni immateriali come la conoscenza e il sapere, si fa il bene della Comunità e si può generare reddito.

Certo è che la città che lo ha voluto deve saper crescere attorno al Museo, deve sapere creare le condizioni affinché la spinta generata non si esaurisca, ma continui a trainare l’intero sistema, come avrò modo di approfondire nel corso della manifestazione per i vent’anni del Mart. Ora dobbiamo corroborare le funzioni che insieme al Mart operano, sia attraverso la biblioteca, sia attraverso il legame con un sistema universitario sempre più presente in città, sia con scelte urbanistiche che ne sappiano valorizzare il ruolo e i collegamenti con il tessuto sociale ed economico di Rovereto stessa.

In questo primo ventennale del Mart va dunque il ringraziamento a coloro che hanno reso tutto questo possibile, con la certezza che a questo primo traguardo ne seguiranno altri che ci possano raccontare pagine nuove di una storia che va oltre questa città e va oltre questa nostra contemporaneità.

Francesco Valduga

Sindaco di Rovereto