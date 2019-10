Questa sera, venerdì 25 ottobre, alle ore 20.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “Stasera Italia”, il programma di informazione condotto da Barbara Palombelli.

Con il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il deputato Andrea Romano (Pd) si affronterà il tema delle regionali in Umbria: oggi per la prima volta sono saliti sullo stesso palco il premier Conte e alcuni esponenti del governo giallorosso per supportare il loro candidato unico.

E ancora, l’intervista al segretario del Pd Nicola Zingaretti sulle possibili alleanze future e la manovra finanziaria. Al centro del dibattito anche lo spettro delle nuove tasse, come quelle sui dolci e sulla plastica, che colpirebbero le aziende italiane e lo sciopero nazionale di oggi che ha paralizzato in particolar modo la Capitale.

Tra gli altri ospiti della serata: i giornalisti Annalisa Chirico, Antonio Caprarica e Aldo Forbice.