GIORGIA MELONI * RILEVAZIONI ISTAT: « SODDISFATTA PER I SEGNALI POSITIVI IN TEMA DI LAVORO, L’OCCUPAZIONE IN UN ANNO È AUMENTATA DI 500MILA UNITÀ »

16.18 - giovedì 11 gennaio 2024

Agli attacchi gratuiti e alle polemiche strumentali degli ultimi giorni da parte di certa opposizione, questo governo continua a rispondere con fatti e risultati. Soddisfatta in particolare modo delle ultime rilevazioni Istat che certificano i segnali positivi in tema di lavoro, con la disoccupazione che scende e l’occupazione che in un anno è aumentata di oltre 500mila unità.