PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – PROTEZIONE CIVILE * CORONAVIRUS: « TRE CASI DI POSITIVITà AL COVID-19 NELLE SCUOLE ALTOATESINE »

Tre casi di positività al Covid-19 nelle scuole altoatesine. Protezione civile -Un nuovo caso di Covid è stato registrato nelle scuole in lingua italiana e due in quelle in lingua tedesca.

Nelle scuole altoatesine oggi (3 ottobre) sono stati registrati tre casi di positività al Covid-19. Uno è stato rilevato tra gli allievi della scuola primaria Tambosi di Bolzano. La classe è stata messa in quarantena fino al 13 ottobre come da indicazioni dell’ASL. Anche una classe dell’ITCAT Delai di Bolzano è stata messa in quarantena fino alla stessa data per un caso positivo accertato nei giorni scorsi relativamente al personale ausiliario della scuola di cui era già stata data notizia.

Per quanto riguarda le scuole in lingua tedesca casi di positività sono stati registrati tra i bimbi della scuola di Collepietra Stephan Schroffenegger. I dieci compagni e gli insegnanti si trovano ora in quarantena. Un caso di positività è stato rilevato anche nella scuola superiore economica (Wfo) di San Candido. Le autorità scolastiche e sanitarie disporranno eventuali misure nei prossimi giorni.

In questo panorama è fondamentale la collaborazione e la comunicazione con le famiglie e gli studenti più grandi, che i Dirigenti assicurano attraverso gli appositi canali. Qualsiasi ulteriore comunicazione destinata alla cittadinanza verrà trasmessa attraverso gli appositi canali istituzionali. Per ogni ulteriore informazione riguardante le scuole italiane è possibile contattare Thomas Laconi (thomas.laconi@provincia.bz.it). Per quelle in lingua tedesca la referente è l’intendente Sigrun Falkensteiner.