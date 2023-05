DAGOSPIA.COM / CORRIERE.IT * MULTE ONOREVOLE AMBROSI (FDI): « PRESENTATA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE CONTRO UN AUTOVELOX CHE L’HA PIZZICATA 7 VOLTE »

17.28 - martedì 2 maggio 2023

FRATELLI D’ITALIA DAL PIEDE PESANTE – LA DEPUTATA MELONIANA ALESSIA AMBROSI, PRESENTA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE CONTRO UN AUTOVELOX CHE L’HA PIZZICATA 7 VOLTE MENTRE SFRECCIAVA IN MACCHINA IN TRENTINO – AMBROSI, CON LE MULTE IN MANO, È ANDATA A PROTESTARE DAL SINDACO DEL COMUNE DOVE È SISTEMATO L’AUTOVELOX DICENDO CHE DOVEVA CORRERE “PERCHÉ ERA IN CAMPAGNA ELETTORALE” (IL LIMITE È 50 KM/H, LEI SAREBBE STATA BECCATA A 90)

Le piace scrivere sui social, non teme le polemiche né le critiche. Punta dritta Elly Schlein offrendole consigli gratis sul look quando apprende da Vogue che la nuova leader Pd paga un armocromista. Si esprime sullo spinosissimo tema del 25 Aprile, presenta un’interrogazione parlamentare contro un autovelox che l’ha fotografata sette volte, sul lago di Garda, mentre viaggiava oltre il limite di velocità.

Alessia Ambrosi è una deputata di Fratelli d’Italia di 41 anni, le sue origini sono veronesi, è nata nella Valpolicella, a Negrar, ma la sua vita si è spostata un po’ più a nord, dove ha svoltato anche la sua carriera politica. È stata infatti eletta alla Camera lo scorso 18 settembre da capolista nel collegio plurinominale del Trentino-Alto Adige. Praticamente ha potuto stappare lo spumante il giorno della presentazione delle liste, il suo posto era semi blindato.

Non era invece stata altrettanto fortunata ai suoi primi passi in politica, l’unica vittoria risale al 2018 quando è stata eletta in consiglio provinciale a Trento con la Lega grazie a 1312 preferenze. Una volta infatti, Alessia Ambrosi, era leghista. Ma è stata tra coloro (tanti) che hanno vissuto l’appoggio al governo Draghi (da compagni di banco del Pd) come un bivio, uno spartiacque. Un confine che l’allora quasi 40enne Alessia non si è sentita di varcare. Ha varcato invece con disinvoltura la porta della sede del partito di Giorgia Meloni diventandone una vera e propria fan, come testimoniano i suoi profili social.

A dire il vero non deve aver vissuto benissimo nemmeno il matrimonio Lega – Movimento 5 Stelle che aveva fatto nascere il primo governo Conte nel 2018 perché già nel 2019 le cronache raccontano di un’Alessia Ambrosi che brandisce un cartello con su scritto «Basta con i grillini, sono una zavorra». […] […] È stata multata ben sette volte. Il sindaco di Torri del Benaco (Verona), Stefano Nicotra, dove insiste il velox incriminato, ha recentemente dichiarato alla stampa che la deputata meloniana si è presentata in Municipio protestando per verbali incassati in località Pai, sulla Gardesana orientale.

In quattro occasioni avrebbe però sfrecciato ai 90 orari dove il limite è 50. Nicotra ha anche rivelato che la Ambrosi si sarebbe giustificata dicendo che «doveva correre» per via della campagna elettorale. «Io invece mi sono dato del pirla», ha raccontato di sé stesso il sindaco ammettendo di averne prese ben nove, di multe, per l’autovelox di Punta San Vigilio, nel Comune a fianco al suo. L’interrogazione contro il velox di Pai, comunque, esiste davvero ed è rivolta a ben tre ministri: Interno (Piantedosi), del made in Italy (Urso) e Infrastrutture (Salvini). […] «L’autovelox è regolarissimo, c’è la documentazione e la porteremo in pro

Ambrosi: multe pagate, ma ricorso resta nell’interesse dei pendolari tartassati, se vincerò devolvo tutto in beneficenza

Vedo che sindaco si dà del pirla da solo, non mi sento di smentirlo

“Vedo che il sindaco di Torre Benaco ha candidamente rivelato di aver preso lui più multe di me, si dà del pirla da solo e non sarò certo così scortese da smentirlo.

Per quanto mi riguarda, ho pagato il tutto in varie tranches, ma continuo nel mio ricorso, insieme a migliaia di cittadini vessati perché abbiamo seri dubbi su su correttezza regolamentare e attendibilità tecnica dello strumento sito in località Pai

È un nostro diritto, contro la prepotenza di chi fa facile cassa tartassando gli automobilisti.

Vedremo al termine dei gradi di giudizio: se vincerò il ricorso, il ricavato andrà in beneficenza”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata Fdi