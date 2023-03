FAILONI ASSESSORE PAT * “YOUTH OLYMPIC GAMES“: « OLIMPIADI GIOVANILI 2028, AVANTI LA CANDIDATURA LOMBARDIA-TRENTINO »

11.36 - mercoledì 29 marzo 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell’assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

OLIMPIADI GIOVANILI 2028: AVANTI LA CANDIDATURA LOMBARDIA-TRENTINO.

Dopo l’Olimpiade invernale del 2026, Lombardia e Trentino insieme potrebbero ospitare anche i Giochi olimpici giovanili invernali del 2028. Si tratta di una candidatura importante, nata dalle interlocuzioni tra Regione Lombardia e Provincia autonoma di Trento e sancita definitivamente dal 295° Consiglio Nazionale del CONI guidato da Giovanni Malagò.

Durante il Consiglio Nazionale il CONI ha infatti deliberato di inviare al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) la proposta congiunta Lombardia-Trentino per l’avvio delle pratiche necessarie per la candidatura ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali del 2028.

Una decisione presa all’unanimità e che rappresenta il primo importante passo verso il nuovo grande obiettivo che il CONI si è prefisso di raggiungere: ospitare anche le Olimpiadi Giovanili in Italia.

Conosciuti a livello internazionale come Youth Olympic Games, i Giochi Olimpici Giovanili sono le Olimpiadi del CIO riservate agli atleti di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Come per i Giochi Olimpici tradizionali, anche questa manifestazione si divide in Olimpiadi Estive e Olimpiadi Invernali, la cui prossima edizione si terrà in Corea del Sud, a Gangwon, nel 2024.