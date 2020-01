RAI 3 * “ PRIMA DELL’ALBA “: « UNA COMUNITà INDIANA ALLE PORTE DI LATINA DI NOTTE SI RIUNISCE IN UN TEMPIO / UN UOMO VESTITO DA TIGRE CHE ORGANIZZA PARTY »

Rai 3. 01 feb 2020, 00:20. Prima dell’alba. Salvo Sottile incontra i protagonisti della notte.

Una comunità indiana alle porte di Latina che di notte si riunisce in un tempio, un uomo vestito da tigre che organizza party a luci rosse; un broker di Firenze che si sveglia insieme ai mercati internazionali, le signore del bingo prese tra l’eccitazione del gioco e l’ombra della malavita e un simpatico “lampionario”. Sono questi i curiosi protagonisti della notte che incontra Salvo Sottile nella puntata di “Prima dell’alba” in onda sabato 1 febbraio, alle 00.20, su Rai3.

Storie avvincenti, disperate, a volte edificanti, altre volte borderline, di chi lavora per scelta o per necessità, di chi si diverte, di chi trasgredisce, di chi delinque, di chi comincia a vivere quando gli altri vanno a dormire, di chi svolge attività che di giorno non sono possibili. Storie spesso invisibili all’occhio delle telecamere, svelate con il piglio giornalistico e la curiosità di chi ha voglia di mostrare in tv la realtà autentica di un’Italia nascosta, spesso dimenticata o ignorata. Per raccontare il nostro paese e gli italiani da un’altra prospettiva.