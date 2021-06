SEN. TESTOR (LEGA) * SERVIZIO PUBBLICO: « SEGNALE RAI IN VALSUGANA (TN), CONFERMATI INTERVENTI RISOLUTIVI ENTRO FINE ANNO »

Segnale Rai in Valsugana: Lega, confermati interventi risolutivi entro fine anno. “Grazie all’insistenza della Lega per sollevare la questione del segnale Rai in Valsugana, c’è l’impegno del Governo a garantire l’espletamento corretto del servizio pubblico ai cittadini del territorio che in questi mesi hanno avuto difficoltà di ricezione ed applicare un monitoraggio costante della situazione. Problemi di segnale che interessano l’area della bassa Valsugana e Comuni come Grigno da diverso tempo, per i quali solo dopo le nostre sollecitazioni è arrivata una risposta. La Rai ha annunciato interventi risolutivi entro la fine dell’anno e avvierà dal 1° settembre la distribuzione di una tessera gratuita denominata ‘smart card Rai’ per gli utenti che dovessero ancora trovarsi in condizione di non ricevere il segnale satellitare. Un impegno importante che, unito all’abolizione del canone Rai per i pubblici esercizi voluta proprio dalla Lega, certifica il nostro impegno nell’interesse dei cittadini e dei territori”.

Lo dichiara in una nota Elena Testor, senatrice della Lega e prima firmataria dell’interrogazione 4-04921