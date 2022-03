RUIU – PRO VITA E FAMIGLIA * ISTRUZIONE: « SCUOLE ITALIANE , BENE L’INTERVENTO DEL SOTTOSEGRETARIO SASSO CONTRO IL DILAGARE DELLA COSIDDETTA ‘CARRIERA ALIAS’ »

15.06 - lunedì 14 marzo 2022

Scuola. Pro Vita Famiglia: Bene sottosegretario Sasso su carriera alias. «Bene l’intervento del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso contro il dilagare della cosiddetta ‘carriera alias’ nelle scuole italiane, specialmente dopo il recente stop da parte del servizio sanitario britannico alle pratiche di transizione operate dalla Tavistock Clinic di Londra, da sempre considerata un modello in questo ambito.

La scuola, in accordo con la famiglia, educhi al rispetto incondizionato di ciascuno e all’inclusione di tutti, senza strumentalizzare le sofferenze dei nostri figli, confondendoli, per fini politici e ideologici, violando le norme vigenti. Assecondare richieste di transizione non adeguatamente approfondite ha un impatto pericolosissimo sull’esistenza dei bambini e dei ragazzi, come mostrano i clamorosi casi scoppiati all’estero: non si può continuare a fingere che questa sperimentazione ideologica non sia già fallita, portando a sofferenze indicibili e spesso irreversibili.

Siamo quindi grati al Sottosegretario per la chiarissima presa di posizione, e accanto a tutte le istituzioni politiche che, per il bene dei nostri figli, scelgono di arginare questa vera e propria colonizzazione ideologica», così Maria Rachele Ruiu, responsabile “Scuola” di Pro Vita & Famiglia.