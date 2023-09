CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * COMMIATO COMANDANTE CC BORGO VALSUGANA: PACCHER, « RINGRAZIO IL CAPITANO CARUGNO, PER IL LAVORO SVOLTO IN TRENTINO »

09.16 - venerdì 1 settembre 2023

Saluto istituzionale del vicepresidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige al vertice dei carabinieri di Borgo. Cordiale incontro in Regione tra Roberto Paccher ed il comandante della Compagnia, il capitano Alfredo Carugno che nei prossimi giorni lascerà la Valsugana per trasferirsi in un’altra sede dopo 4 anni trascorsi in Trentino: “Ho voluto esprimere al capitano Carugno il ringraziamento da parte mia e delle istituzioni per la qualità del lavoro svolto con puntualità e senso del dovere nel contrasto alla criminalità e con particolare attenzione, allo spaccio di stupefacenti, al possesso di armi illecite e a garantire l’ordine e la sicurezza” ha detto Paccher.

Il capitano Carugno da parte sua, nel ringraziare il vicepresidente, ha sottolineato la bontà dei rapporti intercorsi durante il suo comando con le istituzioni trentine.