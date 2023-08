APT ROVERETO (TN) * “MOSTRA MERCATO VAL DI GRESTA”: « CINQUE WEEK-END RICCHI DI ATTIVITÀ RICREATIVE, INTRATTENIMENTO PER ADULTI E BAMBINI (DAL 2/9) »

19.13 - giovedì 31 agosto 2023

Sabato 2 settembre “Mostra Mercato della Val di Gresta”. L’orto Biologico del Trentino in mostra a Ronzo-Chienis per la sua 51esima edizione

Torna a partire da sabato 2 settembre la 51^ edizione della Mostra Mercato della Val di Gresta che rappresenta un connubio tutto al naturale di enogastronomia, produzione biologica e diffusione della cultura del mangiare e del vivere sano.

L’Associazione Mostra Mercato, in collaborazione con il Consorzio Ortofrutticolo della Val di Gresta e l’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo e con il sostegno dei Comuni di Ronzo – Chienis, Mori e con la Comunità della Vallagarina si impegna nel far conoscere, visitare ed assaporare la Val di Gresta, promuovendone la storia, la cultura e i prodotti tipici.

Cinque week-end ricchi di attività ricreative, intrattenimento per adulti e bambini come laboratori, mercatini degli hobbisti, musica ed il tradizionale “Giro dei Volti”. Inoltre, per tutta la durata dell’evento sarà possibile acquistare presso il Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta i prodotti della valle fra cui ortaggi freschi, conserve, confetture ed altri trasformati, tutto rigorosamente biologico. L’inaugurazione si terrà sabato 2 settembre con un filmato storico accompagnato dal benvenuto delle autorità locali, per poi proseguire con un fantastico spettacolo di luci e musica fino a chiusura.

Quest’anno, in programma per la giornata di domenica 17 settembre, ci sarà “Il Pranzo Stellato” con lo chef Alfio Ghezzi. L’evento prevede un aperitivo di benvenuto con prodotti tipici, seguito dal pranzo comprensivo di 4 portate, il tutto accompagnato dai vini della Cantina di Mori.

La prenotazione per il Pranzo Stellato con Alfio Ghezzi può essere effettuata, entro le 17.00 del 10 settembre, presso gli uffici dell’APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo e online al link di seguito https://bit.ly/3OYELgp ed il costo è di 80 euro.

Domenica 24 settembre ci sarà il consueto appuntamento con il “Giro dei Volti”, un itinerario enogastronomico per le vie di Ronzo-Chienis, con la collaborazione delle associazioni locali e di tutti gli abitanti del paese che aprono i loro volti al pubblico. Si potranno assaporare le prelibatezze locali, come la polentina fumante con il tastasal e le polpette di carne accompagnate dalle verdure della Val di Gresta, al costo di 18 euro, acquistabile in loco.

Il Presidente di Apt Giulio Prosser si complimenta per l’iniziativa: “Manifestazioni come questa sono il fiore all’occhiello per la Vallagarina e le zone limitrofe, perché propongono al visitatore un prodotto autentico e unico, elementi imprescindibili che il nostro bel territorio sa offrire ad una tipologia di turismo sempre più alla ricerca di tradizione.” Informazioni e programma: