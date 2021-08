PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUREGIO – “ IL TURISMO INCONTRA L’AGRICOLTURA ”: « APERTI I TERMINI PER PARTECIPARE ALLA SESTA EDIZIONE DEL CONCORSO, ADESIONI ENTRO IL 17 NOVEMBRE »

Euregio, al via la sesta edizione del concorso “Il Turismo incontra l’Agricoltura”. Territori e settori a confronto sulle buone pratiche. Adesioni entro il 17 novembre 2021.

Sono aperti i termini per partecipare alla sesta edizione del concorso “Il Turismo incontra l’Agricoltura”, promosso nell’ambito dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino da parte delle due Province autonome di Trento e Bolzano e del Bundesland Tirol. Il concorso è volto a stimolare in modo innovativo l’integrazione, la sinergia e la cooperazione tra il mondo agricolo e il mondo turistico. Rappresenta inoltre un’occasione di incontro tra i diversi territori, che possono, in tale sede, confrontarsi concretamente in merito ai progetti, condividere buone pratiche e l’eventuale attuazione delle proposte e delle idee presentate. Considerata dunque la valenza in tema di valorizzazione di due settori così importanti per il territorio locale, oltre che la capacità di essere un’ulteriore occasione di confronto in ambito euro regionale, la manifestazione è sostenuta dagli assessori della Provincia autonoma di Trento all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo e all’agricoltura, foreste, caccia e pesca. Il relativo bando è stato approvato dalla Giunta provinciale di Trento.

Al concorso possono partecipare singoli cittadini e persone giuridiche (ad esempio aziende, comuni, associazioni, istituzioni, scuole) residenti o con sede legale in Tirolo, Alto Adige o Trentino.

Oggetto del concorso possono essere provvedimenti, iniziative, manifestazioni, progetti, prodotti o servizi (realizzati, in fase di sviluppo o in pianificazione) riguardanti i territori dell’Euregio, come anche idee o proposte, realistiche e realizzabili, che contribuiscano a sostenere e promuovere la cooperazione tra turismo ed agricoltura. Sono previsti premi per un valore complessivo di 6.000 euro.

Come partecipare

Per partecipare è necessario presentare un progetto mediante il modulo di adesione, scaricabile online sulla pagina internet dedicata al concorso (https://www.tla-euregio.info/default_ita.aspx).La descrizione del progetto, redatta in un massimo di 3 pagine in formato A4, potrà essere accompagnata da eventuale documentazione (articoli su giornali, comunicati stampa o altro in caso di progetti già realizzati).

Scadenze

Il termine per partecipare al concorso è mercoledì 17 novembre 2021. Il modulo di adesione e la documentazione del progetto dovranno essere inviati tramite email, in formato pdf, all’indirizzo [email protected] I vincitori verranno individuati da una giuria. La premiazione è prevista nella primavera 2022.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito: www.tla-euregio.info; per domande o informazioni rivolgersi alla società Transkom sas tramite mail all’indirizzo [email protected] o contattando il numero +39 339 5308823.